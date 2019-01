Els pastissers catalans esperen vendre més de 900.000 tortells de Reis artesans

El Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que enguany els catalans menjaran més de 900.000 tortells de Reis, una xifra similar a la de l'any passat. El president del gremi i pastisser de Castellterçol (Moianès), Elies Miró, ha explicat a l'ACN que el públic cada vegada és més conscient del què menja i opta per opcions artesanes en contraposició al tortell de lineal del supermercat, que té una vida molt més llarga alimentada pels conservants artificials. Tot i que hi ha espai per a la innovació, la previsió és que el tortell de massapà segueixi liderant les vendes, seguit pels tortells farcits de nata, crema o trufa. Quant als preus, el preu mitjà per a una família de quatre a sis persones rondarà entre els 25 i els 30 euros.

El president del gremi de pastissers de Barcelona i província, Elies Miró, ha assegurat que el tortell es fa com abans, amb diverses hores d'elaboració i fermentació i sense afegir conservants ni colorants artificials. "És una revalorització del producte artesà, més saludable, sense conservants ni colorants artificials i acabat de fer", ha explicat Miró. Les xifres de vendes es preveuen similars a les de l'any passat, tot i que es podria donar un cert repunt ja que la festa cau en cap de setmana, ha assenyalat el pastisser. En termes generals, Miró ha explicat que els pastissers estan satisfets de com els han anat les festes i ha valorat que, a falta de la del tortell, la campanya de Nadal ha estat "bona".

Precisament, el tortell de Reis és un dels dolços de les festes de Nadal que es manté més arrelat a la tradició. "El tortell és el dolç que culmina la festa", ha destacat Miró. "Quan ja s'han obert tots els regals, tothom està content i s'ha dinat, el tortell és el punt i final", ha reblat.

Com sempre, el de massapà tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creixen les vendes de tortells amb farciments de nata, crema o trufa. Tot i que els dolços clàssics són els que més sortida tenen, també es trobaran novetats a les pastisseries dels barris i pobles. D'aquesta manera, en alguns casos, el típic dolç també aposta per reinventar-se, sobretot en la qüestió dels farcits. Per exemple, algunes pastisseries oferiran farcits de gerds o nata amb fruita de la passió.

El tortell de Reis és una pasta de brioix farcida de massapà, nata, crema o trufa. Segons ha relatat el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, tots els ingredients que es fan servir són frescos i de qualitat i l'elaboració és manual. De fet, la majoria de pastissers elaboren aquest dolç entre els dies 5 i 6 de gener, ja que, segons ha apuntat Miró, "el brioix és un producte que ha d'estar acabat de fer perquè sigui bo". Elaborar un tortell artesanal és un procés llarg i comporta entre quatre i sis hores de preparació, fermentacions i cocció.

Qui paga el tortell

La tradició diu que qui troba la figura del rei, lluirà la corona, mentre que qui trobi la fava en la seva porció de pastís, haurà de pagar el dolç de l'any següent. Amb tot, però, Miró ha explicat que això no sol ser així. "El tortell el paga qui l'ha de pagar, tot i la broma de veure a qui toca la fava". "L'any següent torna a venir el cap de família i torna a comprar el tortell, i del membre de la família a qui va tocar la fava l'any anterior ja ni se'n recorden", ha relatat.

El costum de menjar aquest dolç es remunta a la tradició catòlica, per commemorar l'arribada dels Reis d'Orient, tot i que també es creu que té arrels paganes. De fet, l'origen se situa a les festes d'hivern que feien els romans, on se servien unes coques amb figues, dàtils i mel. Va ser al segle III d.C. quan s'hi va introduir la fava, símbol de prosperitat i fertilitat. El costum va quedar molt arrelat a França, on al segle XVIII un cuiner va voler sorprendre Lluís XV introduint una moneda d'or dins el tortell. Des de llavors, la sorpresa més preuada és la moneda (que després seria una figureta) i no pas la fava, convertida en un símbol negatiu que, a casa nostra, obliga a pagar el tortell de l'any següent.