Torra recol·loca al Govern la filla de l'extresorer de CDC condemnat pel cas Palau

El Govern ha recol·locat en la seva estructura la filla de Daniel Osàcar, extresorer de la desapareguda Convergència (CDC), condemnat pel cas Palau i imputat pel cas 3%. Segons El Mundo, Mònica Osàcar Andreu torna a la Generalitat després de ser destituïda al novembre de 2017, al costat de desenes de persones de confiança del Govern i càrrecs eventuals, després de l'aplicació de l'article 155.

Segons recull el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Mònica Osàcar ha estat rescatada pel Departament de Presidència de la Generalitat, dirigit per la portaveu del Govern, Elsa Artadi, de Junts per Catalunya (JxCat). La filla de l'extresorer treballarà a l'aparell de comunicació del Govern al costat d'Artadi com a «assessora en matèria de comunicació digital» i «adscrita a la Direcció General de Comunicació del Govern». El seu salari serà el corresponent a un funcionari de categoria A Nivell 27 que, segons les taules de la Generalitat, supera els 55.650 euros anuals. A ells cal sumar també un complement específic de 31.236,60 euros anuals.

És el tercer càrrec de confiança que la Mònica Osàcar ocupa a la Generalitat, sempre mentre va governar CDC i, ara, la neoconvergent JxCat. Abans de ser destituïda arran del 155, va ser responsable de Publicitat Institucional del departament de Presidència després de ser contractada el 2011 pel llavors president, Artur Mas. També va treballar al departament de Presidència durant l'últim govern de Jordi Pujol.