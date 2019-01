El PP assumeix les peticions de Vox: negociarà la llei de violència domèstica

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha mostrat disposat aquest divendres a "negociar" amb Vox com "millorar" les polítiques contra la violència de gènere sempre que es faci des del marc de la Constitució i tenint en compte els pactes d'Estat ja assolits amb la resta de forces parlamentàries. Ho ha apuntat en un acte a Canàries on ha afirmat que hi ha un 25% de víctimes de violència domèstica no son dones. "El que diem és que es protegeixi les víctimes independentment del sexe", ha afirmat perquè "sabem que hi ha un 75% de víctimes que són dones", però també un altre 25% que "són ancians, nens i parelles homosexuals que tenen problemes amb el company o companya, o entorns dins de la llar o l'empresa amb vincles familiars".

Segons Casado, el PP "no escatimarà esforços per acabar amb la lacra social de la violència contra les dones" en el terreny "policial, judicial, social i econòmica" i parlarà també amb "qualsevol partit que el que proposi és que les víctimes d'un altre gènere també tinguin aquesta protecció, que s'intentin limitar les denúncies falses i delimitar clarament que aquestes ajudes no siguin susceptibles de crear xiringuitos a agències vinculades a partits polítics per lucrar-se de les ajudes".Casado ha fet aquestes manifestacions en un acte on ha destacat les mesures impulsades per l'executiu de Mariano Rajoy en favor de les dones, l'equiparació i en contra de la violència de gènere. "No admetem lliçons de l'esquerra", ha afirmat Casado, que ha acusat els socialistes de fer "demagògia". En canvi, ha advertit que la seva formació rebutjarà aquells qui pretenguin "tenir el monopoli" de la lluita contra la violència de gènere i que intenten "enredar" una societat "que ha anat sempre junta i unida a l'hora d'afrontar aquest desafiament". "Cal deixar d'instrumentalitzar aquest drama amb finalitats polítiques", ha dit. Per tant, segons Casado, "el canvi es produirà a Andalusia" on el PP "liderarà un govern que no només canviarà conselleries". Un canvi que no es trencarà, ha afirmat, ni per l'intent de "magnificar" les negociacions ni per la voluntat del PSOE de "perpetuar-se e el poder a costa de tirar-nos a la cara les xifres de víctimes de violència de gènere".