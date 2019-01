Torra demana a Pedro Sánchez un diàleg «real, creïble i valent»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, un diàleg «real, creïble i valent» en la propera reunió entre els dos mandataris, encara sense data concreta, i va lamentar que el PSC no doni suport als pressupostos catalans. Torra, que va realitzar una visita institucional a les comarques de la Terra Alta i el Priorat, va demanar al president del Govern central que la propera trobada vagi «molt més enllà de reunir-nos per parlar».

«Nosaltres a cada reunió hem anat sempre amb papers i amb documents i propostes concretes», mentre que «per part del Govern espanyol mai han posat res sobre la taula», va destacar. El president català es va referir, en aquest sentit, als documents que està preparant la Generalitat de cara a la reunió i va dir que «s'estan perfilant d'acord amb els 21 punts» que li va lliurar el 20 de desembre. Aquests 21 punts s'agrupen en «tres grans conceptes: desfranquització d'Espanya i aïllament de l'extrema dreta, regeneració democràtica i exercici del dret a l'autodeterminació», va explicar el president català.

En un altre ordre de coses, durant tot el 2018, els Mossos d'Esquadra no van interposar cap multa a ciutadans que retiressin llaços grocs de la via pública, segons va assegurar el Departament d'Interior en una resposta parlamentària a Ciutadans del mes de novembre. Interior va argumentar que la policia catalana no té cap «directriu ni pauta» relacionada amb la «retirada o col·locació» de determinada simbologia a espais públics, de la mateix manera que no té estipulat cap procediment per «emprendre accions» contra les persones que duen a terme l'acció.

Segons Interior, els Mossos només actuen en cas que es dugui a terme de forma violenta, amb la cara tapada o danyant el mobiliari urbà, En aquest darrer cas, s'han posat 34 multes per col·locar simbologia.El 2017, es van sancionar 39 persones per aquesta infracció lleu, danys o deslluïment mobiliari, el 2016 van ser 9 i el 2015 no se'n va multar cap.,