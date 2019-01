Foment del Treball exigeix l´aprovació dels pressupostos per tenir estabilitat

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va reclamar ahir l'aprovació dels pressupostos catalans i estatals per «garantir» l'estabilitat política «necessària» per l'economia productiva. Després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, Sánchez Llibre va constatar que a Catalunya hi ha estabilitat econòmica i jurídica, però que cal comptar amb la política. En aquest sentit, va explicar que recentment s'han reunit amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que els ha mostrat un breu resum dels comptes. «Respectem el que diuen les formacions. Volem que s'aprovin els pressupostos, que hi hagi els condicionants polítics i jurídics necessaris perquè les empreses puguin desenvolupar la seva competitivitat», va destacar Sánchez Llibre.

El màxim responsable de la patronal va destacar que reclamar l'aprovació dels pressupostos tant de l'Estat com de Catalunya «no vol dir que els comptes ens agradin». «Primer els hem de conèixer», va matisar. Així, va recordar que els números han de perseguir la competitivitat «necessària per a l'economia productiva» per generar riquesa, estabilitat i la «màxima» cohesió social. «Si les empreses no són competitives i els pressupostos no tenen en compte la competitivitat industrial, el país no progressarà», va dir. «Primer que hi hagi pressupostos, i quan els coneguem veurem si ens agraden o no», va argumentar.

Per la seva banda, el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va expressar la seva confiança en què els comuns vegin el projecte dels pressupostos de la Generalitat del 2019 «amb bons ulls» i no va descartar aconseguir el suport de la CUP. «Són uns pressupostos que els comuns poden fer veure que no existeixen, però hi són i donen oportunitats. Estem convençuts que els comuns hauran d'acabar-los mirant amb bons ulls i hi insistirem», va assegurar.

Sabrià va insistir que la proposta del Govern per als comptes catalans d'aquest any és bona i que «tornen a ser els pressupostos més socials de la història». En aquest sentit, va reivindicar que «mentre ERC és al Govern, cada vegada es fan els pressupostos més socials» i va destacar que són uns comptes expansius, fet pel qual creu que els comuns han de defensar-los. Paral·lelament, la vice-presidenta primera del Partit Socialista Europeu, Iratxe García, va desvincular el PSOE de l'oferiment que va fer el líder del PSC, Miquel Iceta, al president de la Generalitat, Quim Torra, per negociar els comptes de la Generalitat si Torra dona suport, primer, als Pressupostos Generals de l'Estat al Congrés.



Crítiques de PP i Cs

En aquest sentit, el líder del PP, Pablo Casado, va criticar que Iceta «implori» a ERC i PDeCAT que donin suport als Pressupostos Generals de l'Estat «a canvi de donar suport als comptes públics del senyor Torra», que «segur que busquen la fractura, la il·legalitat i seguir pagant la propaganda independentista a Catalunya i la resta del món». La portaveu de Cs a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va qualificar d'«última traïció» l'oferiment del líder del PSC, tot afegint que es tracta d'«un altre artifici amb els separatistes».