El PDeCAT i ERC volen reprovar la gestió de Colau en matèria de seguretat

El PDeCAT i ERC van registrar una petició conjunta per celebrar un ple extraordinari a l'ajuntament de Barcelona que serveixi per reprovar la gestió del govern municipal en matèria de seguretat, de prevenció i de Guàrdia Urbana i per, alhora, instar l'equip d'Ada Colau a canviar les seves polítiques en aquest sentit. A la proposició que volen sotmetre a votació del plenari també s'aposta per dotar el cos policial municipal dels recursos humans, materials i de formació necessaris. Així ho van explicar en roda de premsa conjunta el president del grup del PDeCAT, Xavier Trias, i el portaveu d'ERC, Jordi Coronas, l'endemà que el baròmetre municipal situés la inseguretat com el principal problema de la ciutat.

Per part seva, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va assegurar que la «política d'inacció» i la «permissivitat» de l'alcaldessa Ada Colau han desbocat «per complert» els índex delictius de la capital catalana. Valls va considerar que no es tracta d'una «alarma excessiva» ni d'una «manipulació», sinó que és una realitat que afecta les persones amb menys recursos, les més vulnerables, com dones, gent gran i joves. L'ex-primer ministre francès va lamentar que molts ciutadans «pateixen violència diàriament».