Tres morts i més de vint ferits en l'incendi d'un edifici a Badalona

Tres persones van morir i 23 van resultar ferides ahir al matí en l'incendi d'almenys quatre habitatges en un edifici de deu plantes del barri de Sant Roc, a Badalona. Entre els ferits hi ha un nadó en estat crític i dos adults en estat greu pel fet d'haver-se precipitat per la finestra intentant fugir de les flames. El Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar 16 persones a l'hospital i tres més van ser assistides en les proximitats del sinistre. Un total de 29 persones van necessitar assistència sanitària. Una de les persones mortes és una dona de 92 anys que estava a la novena planta. Les altres dues víctimes mortals estaven en el vuitè pis.

Els fets es van produir poc abans de les 9 del matí, en un bloc situat a l'avinguda Marquès de Mont-roig 244. En arribar al lloc dels fets, els Bombers es van trobar amb l'incendi molt desenvolupat i no el van poder controlar fins a les 11 del matí, i no el van poder donar per extingit fins a tres quarts de dues del migdia. Fins al lloc de l'incendi es van desplaçar nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, set dels Bombers de Barcelona i nou unitats del Sistema d'Emergències, a més dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Els bombers van evacuar tots els habitants de l'edifici. A l'inici de l'incendi, van sortir flames molt fortes que es van escampar per l'escala. Un veí va poder filmar les flames i el fum de molta intensitat que sortia per un balcó.

Segons va explicar el cap d'Emergències de la Regió Metropolitana Nord, Eduard Martínez, el foc hauria començat a la planta baixa per causes que es desconeixen i que seran investigades pels Mossos d'Esquadra.

Martínez va assenyalar que en el moment de l'arribada dels efectius, l'incendi afectava dues façanes de l'edifici. En la part posterior van treballar fonamentalment els Bombers de Barcelona i a la façana principal de manera conjunta els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona.



Queixes dels veïns

Ahir al matí, hi havia veïns que es queixaven de retard en l'arribada dels bombers. Deien que havien tardat uns 40 minuts en arribar a l'incendi. Els veïns també explicaven que quan van arribar els serveis d'emergències només portaven una escala elevable i que la segona s'havia demorat.

L'Amir és un jove que es va trobar amb l'incendi quan anava a recollir un company de feina. El jove va explicar a l'Agència Catalana de Notícies que havia fet servir l'escala de la furgoneta per ajudar a rescatar els veïns del primer i del segon pis. A més, amb un extintor d'incendis, va intentar extingir el foc mentre esperaven l'arribada dels bombers. El jove va comptar uns 45 minuts entre l'inici de l'incendi i l'arribada dels bombers.

Durant aquesta estona, Amir va precisar que hi havia un nadó de pocs mesos per rescatar i que els veïns debatien si podien treure'l pel balcó però que, pel risc que suposava, no van poder fer-ho. Finalment, van ser els bombers que el van rescatar.

El cap d'Emergències de la Regió Metropolitana Nord, Eduard Martínez, va negar que els bombers haguessin trigat fins a tres quarts d'hora, tal com havien denunciat els veïns i va assegurar que l'arribada havia estat immediata. Martínez va explicar que en el moment de la rebuda de l'avís, a les 9.09 hores, els bombers de Badalona, Santa Coloma de Gramanet i de l'Ajuntament de Barcelona van sortir de manera immediata.

Segons va refermar el conseller d'Interior, Miquel Buch, els bombers de Badalona al cap de nou minuts eren a l'incendi i la resta fins a quaranta dotacions del cos de Bombers de la Generalitat i de Barcelona es van incorporar de manera progressiva a l'extinció.

Els bombers van evacuar alguns veïns amb escales mecàniques i com a mesura de prevenció també van desallotjar els blocs adjacents amb l'edifici afectat per les flames, pel risc que també haguessin pogut patir danys.

Segons el balanç final realitzat pels serveis d'emergències, l'incendi va causar tres víctimes mortals i fins a una trentena de persones van necessitar atenció mèdica. Entre els ferits, n'hi va haver setze que han estat traslladats en hospitals: set persones a la Vall d'Hebron –un nadó en estat crític, un ferit greu i cinc de lleus-; una persona greu a l'hospital de Sant Pau; quatre persones ferides lleus a l'hospital del Mar i quatre de lleus a Germans Trias. Els dos ferits greus es van precipitar al buit quan intentaven fugir de les flames. Hi ha tretze persones més que van ser ateses i donades d'alta en el lloc dels fets.



Condol del president

L'Ajuntament de Badalona ha decretat tres dies de dol en memòries de les víctimes. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va garantir el suport del Govern a les víctimes de l'incendi. «Que sentin que el Govern, en coordinació directa amb l'Ajuntament de Badalona, està fent tot el que està al seu abast per a les famílies i els ferits», va dir després de visitar els ferits de l'incendi a l'hospital de la Vall d'Hebron.

Torra va traslladar el seu condol i el del Govern de Catalunya a les famílies afectades i va agrair el treball dels serveis d'emergències i dels sanitaris.

Generalitat i Ajuntament de Badalona es reuniran avui per buscar solucions per als afectats de l'incendi, i per fer-los saber que no estan sols.