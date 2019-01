El Banc de Sang vol superar les 10.000 donacions a la marató d'aquest any

El Banc de Sang espera superar les 10.000 donacions durant la Marató de Catalunya que arrenca aquest divendres 11. Durant una setmana es faran diferents actes a les capitals catalanes i els principals hospitals per tal d'aconseguir augmentar les reserves de sang, que actualment es troben a nivells molt baixos per les festes de Nadal.

Aquest any, el Banc de Sang té com a objectiu convertir tots els catalans en 'sangfluencers' i que siguin els mateixos ciutadans qui animin als seus amics a donar sang a través de les xarxes socials. En la presentació de la marató hi ha participat la Laura Boyer, una donant universal. Boyer ha assegurat que sempre ha tingut "molta por a les agulles i la sang" però que tenia clar que una vegada complís els 18 anys començaria a donar perquè és una manera de col·laborar amb la societat.