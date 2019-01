Oposicions Educació | Convocatòria de places al cos de mestres: calendari i proves

Educació convoca aquest 2019 5.005 places d'oposicions al cos de mestres, d'Educació Secundària i de Formació Professional. Per prioritzar la vessant competencial dels futurs docents s'ha modificat l'ordre de les proves i es començarà amb la part més pràctica, la presentació de la programació i la unitat didàctica, que l'hauran de fer tots els aspirants.

Els qui la superin, hauran de demostrar els coneixements en la fase memorística, on també es canvien els barems per a què la part temàtica només suposi el 30% de la qualificació. Per això, el procés d'oposició s'allargarà més temps. Per evitar que interfereixi en el dia a dia a les escoles, Educació preveu començar els exàmens el juny vinent i culminar-ho abans del 31 d'octubre. Així, els aprovats no seran nomenats funcionaris fins el setembre del 2020.

Segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, els canvis que s'apliquen per primera vegada en aquest procés d'oposició han de permetre seleccionar persones ''amb més competència docent'' i així, que estiguin d'acord amb el currículum del Departament. Per això, el primer pas ha estat modificar l'ordre de les proves.

D'aquesta manera, tots els aspirants, que es calcula que poden arribar als 50.000 si es té en compte que l'any passat per 2.000 places s'hi van apuntar 20.000 docents, hauran d'exposar la programació i la unitat didàctica. Pel director de professorat, Ignasi Garcia-Plata, el procés ha de servir per identificar la persona que ''pugui ensenyar més bé'' una matèria i no la que en sàpiga més, i per tant, es prioritzarà demostrar el planteig de casos en una aula i no la demostració de continguts memorístics.



Com serà l'oposició a professor?

El canvi en l'ordre de les proves va acompanyat també del canvi de ponderació de la part més memorística, on l'exposició d'un tema només comptarà el 30% de la nota d'aquesta fase, mentre que el 70% restant sortirà de la part pràctica. A més d'aquests dos canvis procedimentals, les oposicions d'aquest 2019 permetran fer al·legacions al final de cada prova, per fer tot el procés ''més just'', segons ha indicat Bargalló. Per tot això, el calendari del procés de selecció es pot arribar a duplicar.

Per tal que interfereixi el mínim amb l'activitat lectiva de les escoles, i que aquestes no vegin alterat el seu funcionament habitual, s'ha plantejat que les proves comencin a mitjans del mes de juny, perquè el gruix es desenvolupi durant el juliol. D'aquesta manera, i amb la dilació de tot el procés, el Departament preveu finalitzar tota l'avaluació el 31 d'octubre, per la qual cosa, els aspirants aprovats que obtinguin una plaça en el cos de funció pública docent, no seran nomenats com a tal, en pràctiques, fins el curs vinent, el setembre del 2020.

Pel conseller, el canvi i l'allargament de tot el procés no els ha fet ''por'' perquè és una aposta per la qualitat del procediment de selecció. Per Bargalló, unes oposicions ràpides van millor pel sistema, si es fan amb més temps el compliquen però ''són més justes''. Bargalló ha explicat que tots aquests canvis s'han fet a partir de les competències que té el Departament en aquesta matèria però que si és pogués, es modificarien els exàmens perquè fossin 100% competencials, amb encara més pres de pràctiques i casos d'aula.

Per Bargalló, només a través de la pràctica es pot saber si els coneixements són sòlids o si es reprodueixen com a ítem. Per això, el conseller ha assegurat que continuaran treballant amb el Ministeri per anar introduint nous canvis en el sistema d'oposicions de docents. El titular d'Educació també ha destacat la importància d'estabilitzar les plantilles que actualment pateixen un 32% d'interinitat.



Nombre de places a la conovocatòria d'oposicions a professor

De les 5.005 places convocades, publicades aquest dilluns al DOGC, 3.605 corresponen al cos de mestres, 759 al cos de professors d'ensenyament secundari i 642 al cos de mestres, unes proporcions per respondre al 27, 43 i 50% d'interinitat que hi ha actualment en aquests cossos, respectivament.

Garcia-Plata ha destacat que la convocatòria de places afavorirà també una millor qualitat del sistema ja que els centres molts interins tenen ''més dificultats'' quan bona part de la plantilla són interins per la seva vinculació al projecte educatiu. I per tant, ha destacat que l'estabilització del personal no només és una millora de les condicions dels professors sinó que acaba revertint en el sistema.

Les sol·licituds es podran presentar entre el 16 de gener i el 4 de febrer i la llista definitiva d'admesos i exclosos es publicarà la segona quinzena de maig. El procés de selecció començarà a mitjans de juny i es preveu que s'acabi abans del 31 d'octubre.



Cost de les oposicions a professor

Es calcula que tot el procés suposarà un cost al voltant dels 3 milions per les dietes dels tribunals, els lloguers d'espai i la necessitat de material.Aquesta és la convocatòria d'oposicions més gran en 10 anys, ja que l'any passat, la convocatòria només va ser de 2.000 places i fa dos anys de 400, que van ser les primeres després de les retallades. Es preveu que com a mínim es convoquin 15.658 places més fins el 2023.