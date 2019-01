Reben l'alta sis dels ferits en l'incendi d'un edifici a Badalona

Sis dels setze veïns del barri de Sant Roc de Badalona que dissabte van ser hospitalitzats per l'incendi en un edifici de deu plantes, en el qual van morir tres persones, van rebre l'alta mèdica. Després de presidir la reunió de coordinació entre la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona, l'alcalde d'aquesta localitat, Álex Pastor, va anunciar que els quatre ferits que van ser ingressats a l'hospital Germans Trias i Pujol van rebre l'alta. A més, un nen de quatre anys que va ser ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona també va rebre l'alta. En aquest hospital barceloní van ser ingressats cinc afectats més per l'incendi, dels quals un va empitjorar el seu estat de salut, en passar de greu a molt greu.

Per la seva banda, el nadó que estava ingressat a l'UCI pediàtrica de la Vall d'Hebron va millorar i el seu pronòstic ja no és greu, mentre que els altres tres adults que estan en aquest centre segueixen greus i estables. Un altre dels ferits per l'incendi va ser evacuat a l'hospital de Sant Pau de Barcelona, d'on ja ha rebut l'alta.

Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per intentar determinar l'origen de l'incendi, en el qual van morir tres persones i una trentena van quedar ferides. A més, també prossegueixen les tasques per intentar identificar dues de les víctimes mortals, que vivien a la vuitena planta de l'edifici, situat en el número 244 de l'avinguda Marquès de Mont-roig de Badalona.

Fins al moment, únicament s'ha pogut identificar una de les tres víctimes mortals, una dona de 92 anys d'edat que residia a la novena planta, on van arribar les flames i el fum de l'incendi, que es va iniciar a la primera planta.

A la reunió de la comissió de coordinació bilateral el Govern català i el consistori van acordar elaborar un protocol d'actuació per definir les necessitats de les famílies afectades per l'incendi i portar a terme un treball personalitzat per a cada una d'elles.

Els veïns de l'edifici afectat per l'incendi no han pogut tornar encara a casa, ja que els seus habitatges van quedar molt afectats pel foc i el fum, fet pel qual han passat la nit a casa de familiars, si bé els serveis socials han habilitat un allotjament alternatiu a pensions. El consistori preveu que cap dels veïns podrà tornar al seu pis en els propers dies i, fins i tot, podrien passar setmanes.

Precisament, els responsables dels serveis socials i de protecció civil de l'Ajuntament de Badalona i de la Generalitat es reuniran avui per començar a treballar per buscar mesures de suport als afectats. En aquest sentit, a la reunió es va acordar crear una unitat específica de serveis socials per atendre les víctimes, cas per cas.



Seguiment de l'edifici

També es va decidir que l'Ajuntament s'encarregui d'estudiar i fer el seguiment de l'estat de l'estructura de l'edifici afectat, que segons els primers informes no va patir danys estructurals. De la seva banda, la Generalitat s'ha compromès a buscar les solucions d'allotjament que es necessitin, segons va explicar el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernández.