Bassa: «No podem deixar caure Sánchez. L´alternativa és molt pitjor»

L'exconsellera que fa gairebé un any que és en presó preventiva, Dolors Bassa, demana als partits independentistes que no deixin caure el govern de Pedro Sánchez amb l'argument que l'alternativa és "molt pitjor" amb PP, Cs i l'extrema dreta. Així ho ha dit en una entrevista que aquest dimarts al vespre emetrà el programa 'No ho sé' de Rac 1. Així mateix també insta el govern espanyol a fer un gest per poder aprovar els pressupostos. D'altra banda, ha desitjat que les mobilitzacions durant el judici de l'1-O siguin coordinades i ha afegit que no li agradaria que "tapessin o taquessin tot el que es digui al judici". "Aquells dies, el protagonisme ha de se nostre", ha conclòs.

"Ara per ara un 'no' rotund als pressupostos tampoc el diria, però aprovar-los tampoc. No podem deixar caure el govern de Pedro Sánchez. L'alternativa a tombar aquest govern és molt pitjor amb el PP, Ciutadans i l'extrema dreta. Si volen aprovar-los que facin un gest, el que sigui però que el facin", ha afirmat.

L'exconsellera considera que el judici és una finestra que tindran els líders independentistes presos que, fins ara, no han pogut explicar la seva versió. I ha assenyalat que el judici tindrà molt impacte i vindran observacions internacionals.

Bassa avança una data relacionada amb el judici: el 6 de febrer

A l'entrevista, Bassa diu que té clar que el trasllat a Madrid es farà d'un dia per l'altre. I avança una data: el 6 de febrer. Diu que té constància que aquest dia ja hi ha testimonis de l'acusació citats a declarar. Per tant, el judici començarà abans d'aquesta data. De moment els presos tenen fins al dia 14 de gener per presentar tots els escrits de defensa.