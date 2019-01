Bonvehí condiciona els pressupostos de l'Estat a una taula de negociació «imminent»

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha condicionat els pressupostos de l'Estat a iniciar una taula de negociació entre Catalunya i Espanya de "forma imminent". En una entrevista a 'Ser Catalunya', Bonvehí ha explicat que aquesta taula hauria d'anar acompanyada d'una concreció dels interlocutors, un calendari i el reconeixement d'una negociació política entre els dos subjectes polítics. Després de conèixer que aquest divendres el Consell de Ministres aprovarà els pressupostos de l'Estat, el president del PDeCAT ha avisat que "si Sánchez no fa alguna cosa imminent, és evident que presentarem una esmena a la totalitat".

Bonvehí ha explicat que l'anunci del president Sánchez no canvia "gran cosa" i ha recordat que des de fa temps el PDeCAT va prendre la decisió de votar 'no' als pressupostos de l'Estat. Una decisió presa per tots els òrgans del partit i que ha qualificat de "segura". Ara bé, també ha assenyalat que sempre han deixat la porta oberta per si hi ha "ganes de solucionar el problema polític". Una situació que, segons Bonvehí, fins ara no s'ha donat. "Ara no està sobre la taula i el 'no' als pressupostos és evident", ha conclòs.

El president del PDeCAT ha condicionat un canvi de posició a l'inici d'una taula de negociació. Preguntat per com hauria de ser aqueta taula, ha respost que l'independentisme sempre ha estat "generós i molt flexible" en aquest sentit i s'ha limitat a demanar que els interlocutors siguin autoritzats per les dues parts.

Després de les declaracions contradictòries del secretari d'organització, Ferran Bel, i de la vicepresidenta Míriam Nogueras, Bonvehí ha negat que hi hagi divisions dins el partit sobre si s'ha de permetre la tramitació dels pressupostos al Congrés per donar més temps a Sánchez. Segons Bonvehí, el PDeCAT és "un partit gran amb diverses opinions" i en l'executiva d'ahir dilluns es va debatre sobre els diferents tràmits parlamentaris que es podrien fer al Congrés però ha volgut deixar molt clar que la decisió de l'executiva de no donar suport als comptes estatals va ser ratificada pel Consell Nacional.

Pel que fa a l'executiva que el partit celebrarà dilluns que ve amb Carles Puigdemont, ha assegurat que no és una executiva plantejada per la qüestió dels pressupostos. La qüestió sobre si acaben presentant una esmena a la totalitat és un tema que, segons Bonvehí, s'ha de consensuar amb els partits independentistes i amb el Govern perquè, segons ha afegit, no s'entendria que el PDeCAT "anés per lliure".

Així mateix, també ha respost al president Sánchez que el conflicte no és entre catalans sinó entre la majoria social del Parlament i el fet que les institucions espanyoles no reconeixen aquesta legitimitat.