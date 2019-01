Els comuns repten ERC a proposar una fiscalitat justa per no ser «la CDC del segle XXI»

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, creu que «ERC ha de demostrar que no és la Convergència del segle XXI» i que «s'ha de comprometre amb una fiscalitat més justa i més progressista». En roda de premsa ahir al matí, va criticar que el vicepresident, Pere Aragonès, hagi rebutjat apujar l'IRPF a les rendes més altes i va demanar als republicans que els «acompanyin a l'hora de garantir els drets dels més vulnerables». Els comuns van explicarque només entendran l'absolució dels polítics independentistes empresonats i van assegurar que en cas que no sigui així se sumaran a les mobilitzacions que hi pugui haver per reclamar la seva llibertat. Joan Mena va considerar que la negociació dels pressupostos catalans està sent «molt negativa». «Som al gener del 2019 i no tenim ni una proposta sobre la taula», va criticar.

«Ens hauria agradat que Aragonés presentés quina és la seva proposta per iniciar una negociació amb la resta de partits parlamentaris», es va queixar. El portaveu dels comuns va recordar al vicepresident que «només» demanen «un increment de l'IRPF a les fortunes» i va assegurar que acabaran pensant que els republicans han vingut a substituir la Convergència.

«Ja tenim prou partits que defensen els privilegis dels més rics», va reflexionar en veu alta. Sobre els pressupostos espanyols, Mena va tornar a reclamar als independentistes que es repensin el seu no als comptes de Pedro Sànchez.