ERC no preveu intentar una nova investidura de Puigdemont

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que el seu partit no ha rebut cap proposta formal de JxCat sobre la possibilitat de tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.

«Hi ha un president, que és Quim Torra, hi ha un Govern de coalició, i tots dos tenen l'aval de la majoria parlamentària, per la qual cosa si JxCat vol un canvi ja ens ho comunicarà, si bé entenem que el Govern ja té prou feina per davant com per tornar a preocupar-se d'una altra investidura», va apuntar Vilalta.

Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va assegurar ahir que la voluntat de la seva formació segueix sent investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, encara que no de manera immediata: «És una idea de legislatura». Ho va dir en roda de premsa, després que la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, hagi negat haver rebut cap indicació de JxCat per intentar investir de nou Puigdemont i hagi demanat que els comuniquin «si hi ha d'haver algun canvi».



Petició a Torrent

Pujol va demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que convoqui la ponència del reglament del Parlament «de manera immediata» perquè la comissió abordi la seva reforma.

En ser preguntat per si pretenen que aquesta reforma del reglament serveixi per investir Puigdemont, Pujol va sostenir que aquesta voluntat la tenen des de l'inici de la legislatura i que no ha canviat res: «Som on érem».

Així, va aclarir que no tenen un calendari previst per tornar a intentar la investidura de Puigdemont de manera immediata: «No està a l'horitzó, no és immediat però és una idea que guia tota l'acció de restitució que no hem abandonat mai».

La idea que JxCat torni a posar damunt de la taula la investidura de l'expresident va tornar a prendre força aquest Nadal, quan Puigdemont ho va dir en un apunt a Instagram: «Si el Parlament m'investeix, jo prendré possessió del càrrec i tornaré a Catalunya».

Per altra banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir ahir que una sentència condemnatòria contra els líders independentistes que seran jutjats pròximament pot suposar «l'estocada definitiva a la democràcia espanyola», ja que pot «fer obrir els ulls a més gent encara, i no només de Catalunya».



ERC a Suïssa, PDeCAT a Bèlgica

Vilalta també va explicar ahir que el partit reunirà «durant els propers dies» la seva executiva a Ginebra perquè la secretària general de la formació, Marta Rovira, hi pugui assistir físicament.

«Viu una situació de repressió injusta i va haver d'exiliar-se atesa la persecució judicial i política de l'estat espanyol», va assegurar en roda de premsa, en què ha detallat que Rovira ja participava en les reunions de manera telemàtica.

Paral·lelament, la direcció del PDeCAT celebrarà dilluns que ve, dia 14, una reunió extraordinària a Waterloo (Bèlgica) amb l'expresident català Carles Puigdemont per abordar l'estratègia davant les eleccions europees i municipals del pròxim maig.

El president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, va assegurar que la reunió girarà entorn a l'estratègia del partit de cara a les eleccions europees i municipals del pròxim maig, amb la incògnita sobre la configuració final de la candidatura per a l'alcaldia de Barcelona.