Lesmes demana als nous jutges que defensin «el caràcter irrenunciable» de l'imperi de la llei

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha demanat als nous jutges que contribueixin a la pau social i que defensin "el caràcter irrenunciable" de l'imperi de la llei, durant la 68ena entrega de despatxos als nous 63 jutges (40 d'ells són dones). L'acte s'ha fet per primer cop des del 1997 a Madrid i no a Barcelona, un fet que per a la jutgessa degana de la capital catalana, Mercè Caso, és una decisió "decebedora" i un "error". Durant la intervenció, Lesmes ha reconegut que hi ha "carències organitzatives" a l'administració de justícia i ha demanat als nous jutges que deixin de banda la "supèrbia del poderós" i regeixin la seva actuació pels valors del servei públic. També ha agraït explícitament la presència del rei Felip VI i ha mostrat el "ferm compromís" amb el cap de l'estat.

En el seu discurs, Lesmes ha destacat que els nous jutges han de servir orientats pels principis de "servei públic" i ha dit que el seu futur no estarà exempt de "dificultats". A més, els ha demanat que imparteixin justícia defensant "el caràcter irrenunciable dels principis i postulats més bàsics de la nostra convivència: l'imperi de la llei i el respecte als drets individuals i col·lectius". I ha demanat que "cuidin" l'administració de justícia per tal de mantenir-ne el "prestigi i la fortalesa".

També s'ha referit al 40è aniversari de la Constitució i ha dit que a la justícia tal com s'entén avui "va néixer també amb la Constitució". "El poder judicial constitueix avui un pilar fonamental dins de l'entramat institucional de l'Estat", ha manifestat Lesmes, que des del passat 4 de desembre ocupa el càrrec en funcions.

Per la seva banda, el director de l'Escola Judicial de Barcelona, Jorge Jiménez, ha demanat als nous jutges que no pensin que sempre estan en possessió de la veritat" i que estudiïn cada cas "com a diferent i únic" i que aprofitin les opinions dels demés, això sí, sempre subjectes a la llei i a l'ordenament jurídic.

L'acte està presidit pel rei Felip VI i també compta amb la presència del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, els ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la de Justícia, Dolores Delgado, i de diversos magistrats com el president del tribunal que jutjarà l'1-O, Manuel Marchena.



Acte a Madrid per primer cop



Per primer cop des del 1997, l'acte d'entrega dels despatxos als nous jutges s'ha fet a Barcelona i no a Madrid. Des del CGPJ justifiquen el trasllat per la celebració dels 25 anys de l'aprovació de la llei que atribueix al CGPJ la formació dels jutges i els 40 anys de la Constitució.

En l'acte –presidit pel rei Felip VI- s'ha fet entrega dels despatxos a 63 jutges, dels quals 40 són dones i 23 homes. Es tracta d'un percentatge lleugerament inferior a la promoció passada, on les dones representaven el 70,8%.



Un "error" per a la jutgessa degana de Barcelona



La jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, ha lamentat la decisió del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de traslladar aquest any l'acte a Madrid, fins i tot si l'argument és la celebració dels 40 anys de la Constitució espanyola. "És una decisió molt decebedora pels que estem aquí, un error", ha dit. Caso creu que "ha de ser una vegada i no més", de manera que l'entrega de despatxos torni a Barcelona l'any que ve. "L'escola judicial és aquí, va ser un encert que estigui aquí i hem de lluitar entre tots perquè una institució com aquesta romangui aquí", ha reblat.



63 nous jutges, 16 per a Catalunya



Dels nous jutges, Catalunya i Andalusia són les comunitats que en rebran més: un total de 16 cadascuna. En el cas de Catalunya, els jutges tindran com a destinació els jutjats de Cervera, Cornellà de Llobregat, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Reus, Sant Feliu de Guíxols (2 jutges), Tortosa, Vic (tres jutges) i Vilafranca del Penedès. A més, quatre dels jutges quedaran a disposició del TSJC per la manca de places titulars als òrgans judicials.

Segons una enquesta que els van fer en el moment d'ingressar a l'Escola Judicial de Barcelona, Andalusia és la comunitat autònoma que més jutges aporta en aquesta nova promoció (12), seguida del País Valencià (10), Castella i Lleó (8), Catalunya i Madrid (7), Aragó i Canàries (4). També n'hi ha tres que resideixen a Castella-la Manxa, dos a Navarra, dos al País Basc i un a Extremadura, Galícia, Múrcia, Balears i Astúries.

La mitjana d'edat quan van ingressar a l'Escola Judicial el 2017 era de 27 anys, tot i que l'alumne més jove tenia 23 anys i el més veterà 39. Quan van arribar a l'escola, havien dedicat ja una mitjana de 3 anys i 6 mesos a preparar les oposicions d'accés a la carrera judicial. El 95,88% va comptar amb el suport econòmic dels pares durant la preparació de les oposicions i només el 10,94% tenia beca.

Destaca també que el 67,19% no té ningú a la seva família que exerceixi en el sector jurídic. Dels que sí en tenien, només cinc alumnes tenien familiars que són jutges.