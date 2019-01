Torra s'ha gastat 120.000 euros públics en viatges a l'estranger

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet, com a cap de l'Executiu, nou viatges a l'estranger en vuit mesos de mandat per valor de 120.000 euros de diners públics. Aquesta xifra avançada ahir per la Cadena Ser va ser durament criticada per formacions com PSC o Ciutadans, que lamenten l'elevat cost dels desplaçaments, principalment per veure's amb l'expresident Carles Puigdemont o amb exconsellers de la Generalitat a Bèlgica. Per exemple, els viatges a la Casa de la República de Waterloo han costat 30.000 euros. Els que va fer a Escòcia (per veure Clara Ponsatí) o a Suïssa (per trobar-se amb Anna Gabriel o Marta Rovira) també van ser per diversos milers d'euros sortits de l'erari públic, concretament de la conselleria de Presidència que dirigeix Elsa Artadi. En aquesta línia i segons va confirmar El Confidencial, la conselleria d'Exteriors amb Ernest Maragall també té una despesa superior a la de l'anterior Govern: entre juny i novembre de 2018 es van gastar tres vegades els diners del seu predecessor, Raül Romeva, passant de 12.000 a 42.000 euros. El mateix Puigdemont en va fer només dos en l'any i mig al capdavant del Govern català.

Ciutadans va criticar ahir «el malbaratament» del president de la Generalitat, Quim Torra, en els seus viatges a l'estranger per, segons el seu parer, «fer propaganda del procés, parlar malament d'Espanya i visitar fugits de la justícia».

La quantia també va ser criticada a través de Twitter per la líder de Ciutadans a Catalunya i portaveu nacional, Inés Arrimadas: «Torra supera Puigdemont en el seu malbaratament en viatges a l'estranger. Les seves visites a fugits de la Justícia ens estan costant milers d'euros als ciutadans. Què fa Sánchez? En lloc d'evitar-ho, ofereix a Torra donar suport als pressupostos perquè segueixi amb els seus plans», va dir. El líder del PSC, Miquel Iceta, va qualificar de «barbaritat» i «inutilitat absoluta» les despeses del president de la Generalitat, Quim Torra, en viatges a l'estranger per visitar «organismes fantasmagòrics» i per mantenir «la ficció del consell de la república a Brussel·les».