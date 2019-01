El Govern ofereix els ports catalans per acollir 49 migrants rescatats

La Generalitat va oferir ahir els ports catalans per rebre als 49 migrants rescatats que estan en alta mar des de fa dues setmanes, segons ha informat el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Govern català. Els 49 migrants, dels quals 32 es troben al vaixell Sea Watch 3 de Sea Watch i 17 en l'embarcació Professor Albrecht Penck de Sea-Eye, esperen des del passat 22 de desembre al Mediterrani en espera d'un port segur. Els migrants, entre els quals hi ha dones, nens i adolescents no acompanyats, provenen de diversos països de l'Àfrica subsahariana.