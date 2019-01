Un home encasta el cotxe intencionadament a la porta de TV3

La Policia Local de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra ha detingut un home de poc més de 40 anys per haver encastat el seu cotxe intencionadament contra l'entrada principal de Tv3. Els fets han passat poc abans de les 15 h d'aquest dimecres.

Segons ha sabut l'ACN, ahir dimarts l'home ja havia intentat entrar a les instal·lacions de la televisió pública amb un cartell a les mans on retreia que hi ha "il·luminats" que "no surten a Tv3". El personal de seguretat, però, li ho va impedir i avui ha tornat encastant el cotxe contra l'entrada. La Policia Local li ha practicat la prova d'alcoholèmia, que ha donat un resultat positiu, mentre fonts coneixedores de la investigació han apuntat que l'home té una alteració mental.

Després del xoc, els agents de seguretat de Tv3 han retingut el conductor del vehicle, que no ha mostrat resistència, segons ha informat la televisió pública. Al cap de pocs minuts, han arribat diversos efectius de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. A conseqüència de l'impacte, ha quedat trencada una de les dues portes d'accés a Tv3 mentre no hi ha hagut ferits.