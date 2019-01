Un jutjat investiga l'accident de dos mossos contra una barricada el 21-D

El jutjat d'instrucció 4 de Lleida ha obert diligències per l'accident que van patir dos mossos d'esquadra contra una barricada de pneumàtics a l'N-240, a les Borges Blanques, quan es dirigien a treballar amb el seu cotxe particular, la matinada del 21-D. Arran d'una querella presentada pel sindicat USPAC i d'una denúncia particular dels agents, el jutjat investiga si els responsables, que encara no han estat identificats, podrien haver comès un delicte contra la seguretat del trànsit per col·locar obstacles a la via. Els CDRs de Ponent ja es van desmarcar de la barricada i van assegurar que l'única acció d'aquell dia va ser el tall de l'A-2 a Alcarràs (Segrià). El passat 21 de desembre, els Comitès en Defensa de la República (CDRs) van tallar l'autovia A-2 a manera de protesta pel Consell de Ministres que va tenir lloc a Barcelona.