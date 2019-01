Rajoy testificarà en el judici del procés si ho demanen les defenses

L'expresident del Govern Mariano Rajoy serà citat a declarar com a testimoni en el judici contra els dotze líders sobiranistes en el Tribunal Suprem si, com és previsible, les defenses dels acusats així ho demanen quan presentin els seus escrits amb la petició de prova.

Fonts jurídiques van informar que l'exvicepresidenta del Govern Soraya Saénz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro previsiblement també compareixeran com a testimonis a la vista oral si les defenses ho reclamen.

El tribunal pretén accedir a aquestes peticions per ser no només el més garantista possible, sinó també per ser «prova necessària» tenint en compte el paper que Rajoy, Santamaría i Montoro van desenvolupar en els fets.

N'hi ha prou de recordar que l'expresident del Govern va enviar una carta a l'expresident Carles Puigdemont en la que li preguntava si havia o no declarat la independència de Catalunya, una missiva que va ser resposta per l'exdirigent català, fugit de la Justícia. Santamaría va ser la interlocutora de l'Executiu amb el Govern català i Montoro va ser el responsable de gestionar la intervenció dels comptes de la Generalitat abans de l'aplicació del 155.

És per això pel que des del tribunal consideren que, en cas que les defenses ho sol·licitin, existeixen motius i base suficient per citar-los perquè tots ells van tenir un paper que, de fet, apareix ja en el relat que contenen els escrit d'acusació de la Fiscalia, l'Advocacia i Vox, que sí que ha demanat ja aquestes testificals.

La intenció del tribunal és ser el més garantista possible amb la petició de prova i els testimonis que se sol·licitin.

I encara que el nombre podria rondar el miler, el tribunal compta amb que les defenses i acusacions vagin renunciant a molts testimonis conforme es desenvolupi el judici bé perquè els considerin innecessaris, per estratègia processal o per evitar repeticions respecte d'altres testimonis. Caldrà esperar al pròxim dia 14 -data límit per presentar els escrits de les defenses- per conèixer les testificals que plantejaran i si, com és previsible, demanaran la de Rajoy. Una vegada que es presentin, el tribunal haurà de resoldre els actes d'admissió de prova i fixar la data d'inici de la vista que, segons les fonts, està previst que comenci l'última setmana de gener o la primera de febrer. Respecte a la logística, el president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, ha dit en una conversa amb periodistes que el judici se celebrarà de dimarts a dijous en sessions de matí i tarda, amb dilluns i divendres lliures perquè els magistrats puguin continuar amb el normal funcionament de la institució i atendre altres assumptes que no tenen per què veure's postergats pel procés. Per a això es traçarà un cronograma del desenvolupament del judici que pretenen que sigui flexible, de manera que si en una setmana està previst que declarin 15 testimonis i arribat dijous no han acabat, es pugui habilitar divendres per tancar aquestes compareixences.