Torra avisa Sánchez que sense cap «solució política» no tramitaran els Pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat avui al cap del Govern, Pedro Sánchez, que, si no es "mou" per posar sobre la taula una proposta relativa a l'autodeterminació, l'independentisme no permetrà la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

En roda de premsa, Torra ha remarcat que segueixen demanant a Sánchez "una solució política que passi pel dret a l'autodeterminació" i ha remarcat que des de l'arribada del líder del PSOE a Moncloa "res s'ha mogut", per la qual cosa "seguim en el no als Pressupostos i en el no a la tramitació dels Pressupostos".

Torra ha considerat que, pels últims pronunciaments dels responsables de PDeCAT i ERC, queda clar que, si no hi ha "un moviment polític" per part de Moncloa, els PGE no només "no s'aprovaran, sinó que tampoc es permetrà la seva tramitació".

Si bé les dues forces independentistes han expressat el seu rebuig a aprovar els PGE en la votació final, de moment no han pres una decisió definitiva sobre si presentaran esmena a la totalitat o votaran les d'altres grups en el primer debat al Congrés per acordar la seva tramitació, a l'espera que el Consell de Ministres aprovi primer divendres els comptes i els present a la Cambra Baixa.

En tot cas, Torra ha insistit a dir que l'independentisme va donar el seu "únic xec en blanc" a Pedro Sánchez en donar suport a la seva moció de censura per "fer fora" de La Moncloa Mariano Rajoy i que, a partir d'aquell moment, van posar unes condicions per donar suport als Pressupostos, però, ha alertat, "res s'ha mogut des d'aleshores".

"El president Sánchez ha de ser valent i ha de moure's i, si es mou i té una resposta política sobre el dret a l'autodeterminació, sap que tindrà el suport per tirar endavant els pressupostos", ha afegit Torra durant una roda de premsa en la qual ha anunciat el guanyador del Premi Internacional Catalunya, que ha recaigut en l'enginyer i tecnòleg Vinton Cerf.

El president català ha assegurat que "sempre" mantindran el diàleg, "hi hagi o no pressupostos", per això ha "desvinculat" el diàleg amb l'Estat "de la negociació pressupostària".