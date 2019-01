Sánchez oferirà invertir a Catalunya l'equivalent al seu pes en el PIB

Pedro Sánchez oferirà invertir a Catalunya l'equivalent al seu pes en el Producte Interior Brut (PIB) espanyol, segons Nació Digital. El president del Govern central, que presenta demà els pressupostos per al 2019, intenta d'aquesta manera sumar el vot dels partits independentistes als comptes públics, uns vots imprescindibles perquè prosperin. Dades del 2017 indiquen que el pes de l'economia catalana en el conjunt de l'Estat és de l'entorn del 20%, fet que suposa que una cinquena part de la inversió en infraestructures que prevegin els pressupostos estatals haurien de ser per a Catalunya. Si Sánchez complís la seva promesa, compliria, de retruc, amb el que establia la disposició addicional tercera de l'Estatut del 2006.

Hores abans, el president català, Quim Torra, havia avisat Sánchez que si «no es mou» per presentar una proposta sobre autodeterminació l'independentisme no permetrà la tramitació dels pressupostos. Torra va assegurar també que hi hauria una «crisi de govern» si ERC o el PDeCAT es desmarquessin de la postura consensuada amb la Generalitat a l'hora de votar els Comptes, però va dubtar que això pugui arribar a succeir. «Hi hauria realment una crisi de govern, però crec que tant ERC com el PDeCAT han deixat clars els seus posicionaments, del que me n'alegro», va apuntar.

Torra també va dir que plantejarà al Parlament una «proposició a favor del dret a l'autodeterminació» en cas de sentències condemnatòries després del judici de l'1-O.