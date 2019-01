El Suprem demana traslladar els presos independentistes abans de febrer

El president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, ha sol·licitat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "adopti les decisions" oportunes per traslladar els nou presos del procés per garantir la seva presència davant el tribunal l'última setmana de gener.

En un ofici signat avui, Marchena demana al ministre que realitzi les gestions oportunes per assegurar que estiguin a disposició de la Sala que jutjarà els fets, i que també presideix ell, per quan comenci el judici, que encara no té data.