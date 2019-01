Torrent es mostra reaci a investir Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, va declarar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que «qualsevol pas ha de ser definitiu» i que només «donarà suport a un canvi que comporti efectivitat». També va afegir que una «proposta d'investidura ha d'aclarir-se primer entre els grups parlamentaris». Aquestes van ser les seves respostes quan se li va preguntar per si preveia que Carles Puigdemont tornés a ser investit president de la Generalitat.

Torrent també va aprofitar l'entrevista per criticar que s'apel·li a l'auge de Vox i a un hipotètic canvi de Govern a Espanya perquè ERC doni suport al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): «Apel·lar al discurs de la por? Només hi ha aquesta alternativa?».

També va reconèixer que «hi ha situacions que poden ser molt pitjors que l'actual Govern» de Pedro Sánchez, però va retreure a l'Executiu que no hagi fet cap oferta més enllà d'advertir l'arribada de la dreta al poder.

«No hi ha cap proposta concreta? I, a més, no és cert que no aprovant els PGE caigui el Govern», va assenyalar Torrent, instant Sánchez perquè faci una oferta política al sobiranisme si vol que donin suport als seus comptes per al 2019.

El republicà va recordar que la seva formació va recolzar la moció de censura al popular Mariano Rajoy «per treure el partit més corrupte d'Europa de la Moncloa i esperant moviments per resoldre el conflicte polític que no s'han donat més enllà de música».

És per això que va demanar a Sánchez una taula de diàleg entre governs que permeti abordar un mecanisme perquè els catalans puguin decidir el seu futur.