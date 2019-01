Citen a declarar l'alcaldessa de Vic per la megafonia a favor dels polítics presos

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, està citada a declarar el pròxim 25 de febrer pels missatges independentistes que, durant tres setmanes, es van difondre per la megafonia de l'Ajuntament, l'estiu passat. El Jutjat d'Instrucció número 3 de Vic ha admès a tràmit una querella presentada per un advocat asturià i ha obert diligències pels presumptes delictes de prevaricació i malversació, segons ha informat el TSJC.

L'alcaldessa, que encara no ha rebut cap notificació i se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació, ha assegurat que se sent tranquil·la, que no ha fet res mal fet i que no es van gastar diners públics. El missatge deia amb un so de campanes imitant el toc de sometent que no s'havia de normalitzar "una situació d'excepcionalitat i urgència nacional".

Anna Erra ha atès els periodistes sorpresa després d'assabentar-se pels mitjans de comunicació que el pròxim 25 de febrer haurà de declarar com a investigada per la megafonia que, l'estiu passat, va sonar durant tres setmanes a favor dels líders independentistes presos. El Jutjat d'Instrucció número 3, Josep Mateu, ha admès a tràmit una querella presentada per l'advocat asturià Miguel Barbazán, i ha obert diligències per presumptes delictes de malversació i prevaricació.

En la seva querella, l'advocat també es referia a la comissió d'un presumpte delicte d'odi, al qual també s'hi ha referit l'alcaldessa en les seves declaracions, tot i que l'admissió a tràmit s'ha limitat als altres dos delictes.Erra creu és un "atac a l'autonomia local" i ha afegit que "com a alcaldessa puc decidir el què crec que no farà res de mal a la ciutat. "L'únic que hem fet és sentir a plaça uns missatges en suport a la llibertat i l'independentisme, i hem de recordar que 17 dels 21 regidors de l'Ajuntament de Vic són independentistes. No ens amagarem mai que som una ciutat que anhelem la independència", ha dit.

L'alcaldessa creu que tot plegat és "absurd" i nega que hi hagi cap situació d'odi ni que l'Ajuntament s'hagi gastat "un euro". L'alcaldessa ha assegurat que se sent tranquil·la i que anirà a declarar. El missatge que ha generat polèmica deia textualment: "No normalitzem un situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No es desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya". El text, una iniciativa conjunta entre l'ANC, Òmnium Cultural i el CDR, es difonia cada dia a les vuit del vespre.Per aquest mateix tema també hi ha una altra investigació oberta per la fiscalia per aclarir si l'acció va suposar algun cost i es va implicar funcionaris.