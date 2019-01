Cs exigeix explicacions al Govern pels 120.000 € que Torra va gastar en viatges

Ciutadans va dirigir ahir diverses preguntes parlamentàries al Govern sobre els 120.000 euros gastats pel president de la Generalitat, Quim Torra, durant sis mesos, per visitar l'expresident català Carles Puigdemont i a altres independentistes catalans fugits de la justícia espanyola.

Els diputats Fernando Maura i Francisco de la Torre recorden que, segons la cadena SER, Torra va dedicar 30.000 euros als seus desplaçaments a Waterloo, i també 71.000 euros per a reunir-se amb l'exconsellera Clara Ponsatí a Escòcia i amb la secretària general d'ERC , Marta Rovira, a Suïssa. Entén Cs que aquests viatges «pagats amb els impostos dels ciutadans de Catalunya» es van utilitzar «per fer propaganda del secessionisme a l'exterior», tenen «un component altament personal, més que institucional» i serveixen perquè els espanyols paguin amb els seus impostos les visites a uns «fugitius». Per això, els dos diputats pregunten al Govern si tenia coneixement d'aquests desplaçaments i el cost, si està permetent «que s'utilitzin els impostos de tots els espanyols per finançar la publicitat exterior del secessionisme català».