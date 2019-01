La fiscalia recorre l'arxiu de la querella contra l'espionatge dels Mossos

La fiscalia ha decidit recórrer l'arxivament judicial de les querelles contra els Mossos d'Esquadra pels informes de seguiments a personalitats unionistes que s'anaven a incinerar el 26 d'octubre del 2017. Per la seva banda, les defenses, que estan unificades en una sola representació legal, ja han presentat el recurs. La Policia Nacional va intervenir els documents quan els Mossos es disposaven a destruir-lo a Sant Adrià de Besòs.

Arran d'informacions posteriors aparegudes citant documentació intervinguda, es van presentar diverses querelles per possibles seguiments a personalitats unionistes, que denunciaven que havien estat investigats per «motius de caràcter polític». El jutge ho descarta i conclou que tota la documentació es va obtenir per «mitjans legals».

El 26 d'octubre del 2017, agents de la policia espanyola van interceptar efectius dels Mossos d'Esquadra que anaven a la incineradora de Sant Adrià del Besòs a destruir documentació, en una acció ordenada per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que ja investigava el major del cos, Josep Lluís Trapero.