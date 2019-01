Intervenen 2.700 quilos de marihuana amb destinació al Regne Unit i Holanda

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Heyho', ha intervingut a Catalunya 2.700 quilos de marihuana processada, la major confiscació a Espanya fins a la data d'aquest tipus de droga. Hi ha 25 persones detingudes de diferents nacionalitats: britànica, holandesa, espanyola, romanesa, moldava, lituana i brasilera, amb edats compreses entre els 20 i els 60 anys, que residien a les localitats de Mataró, Castelldefels (Baix Llobregat) i Calafell (Baix Penedès). Els màxims responsables de l'organització eren britànics i holandesos. A més, s'han desmantellat dues plantacions de marihuana a les localitats de Cabrera de Mar (Maresme) i Calafell i s'han intervingut 98 quilos d'haixix.

La investigació va començar a l'abril després de la confiscació de 400 quilos de marihuana i 20 d'haixix, camuflats en un camió de palets de verdures i hortalisses a La Jonquera, quan intentava sortir del país amb destinació a Holanda. Es va descobrir llavors l'existència d'una organització criminal dedicada al cultiu, preparació i distribució de marihuana i haixix amb diverses cèl·lules actives i relacionades entre si. L'activitat es localitzava en diferents punts de Catalunya i el País Basc.

Aquesta estructura criminal funcionava amb una cèl·lula central que, sota fortes mesures de seguretat, estava encarregada de recollir diàriament grans quantitats de marihuana, bé de plantacions o bé d'intermediaris i, posteriorment, les posava a disposició d'altres cèl·lules que materialitzarien l'exportació. Per completar l'activitat disposaven també de dues plantacions interiors, hidropòniques i molt sofisticades on conreaven i preparaven marihuana ja processada. En aquestes plantacions es van intervenir 'plantes mare', capaces de produir potencialment desenes de milers d'esqueixos a curt termini, típiques d'explotacions 'indoor' d'alt rendiment.

Un cop llesta la droga, la distribuïen a Holanda i el Regne Unit en camions, camuflada en objectes diversos com material esportiu (sacs de boxa), pufs de decoració o oculta darrere de bales d'alfals per a consum animal, recipients de vi i cervesa o palets de verdura i hortalisses. L'entramat criminal es componia de cinc cèl·lules i utilitzaven un entramat d'empreses fictícies, alguna d'elles registrada legalment però sense activitat lícita comercial, per donar aparença legal a les activitats que realitzaven.

S'han realitzat registres en 17 domicilis i naus industrials dels integrants de la banda on s'han intervingut 160.000 euros en metàl·lic (75.000 dels quals estaven enterrats al terra del garatge d'un dels líders de l'organització), efectes relacionats amb la preparació de la droga per a la venda i una arma de foc modificada i en perfecte estat per ser utilitzada. Podrien haver obtingut uns guanys de 30 milions d'euros.

Gràcies a la informació obtinguda pels agents durant la investigació, van poder controlar els moviments de l'organització per interceptar els camions plens de droga al seu pas per punts de control fiscal i fronteres camuflant les intervencions focalitzades com a controls aleatoris i així intervenir la droga sense ser alertats. En un dels registres efectuats a Cabrera de Mar va ser descobert un laboratori complet de transformació de derivats del cànnabis, on s'elaboraven càpsules de vidre d'haixix líquid en forma de dosis individuals.

A Castelldefels, durant un dels operatius policials per a la detenció d'aquests individus, dos dels integrants de l'organització van estar a punt d'atropellar dos agents i van envestir el seu cotxe contra el vehicle oficial de la Guàrdia Civil que s'havia col·locat per tallar-los el pas. Finalment després de produir només danys materials, van ser detinguts.

Als detinguts se'ls imputen els presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes, falsedat documental i una defraudació de fluid elèctric estimada en 85.000 euros. Les detencions dels integrants de l'organització criminal s'han realitzat a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Biscaia. En l'operació han col·laborat estretament agents de les policies locals de Llinars del Vallès, Sant Esteve Sesrosvires (Baix Llobregat) i Lloret de Mar (Selva). Han estat lliurades a la Creu Roja de Figueres, diverses tones d'hortalisses i verdures utilitzades pels detinguts per ocultar la droga en els camions.

Les diligències juntament amb els detinguts van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Granollers.