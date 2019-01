El jutge de Manresa va dir que no era competent per donar permís a Rull

El Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa (Barcelona), que es trobava de guàrdia el 5 de gener, va determinar que no era competent per decidir sobre la concessió d'un permís extraordinari a l'exconseller Josep Rull, en presó preventiva a Lledoners (Barcelona), tot i que va assenyalar que el centre penitenciari disposava d'un procediment per a urgències.

En una interlocutòria recollida per Europa Press, el magistrat va resoldre: "No escau concedir (ni deixar de concedir) un permís extraordinari de sortida a l'intern Josep Rull Andreu, pres preventiu al Centre Penitenciari de Lledoners, per la manca d'aquest Jutjat de competència per fer-ho de conformitat amb el que es disposa l'art. 161 4 del Reglament Penitenciari".

Rull va sol·licitar un permís extraordinari d'urgència sota custòdia policial la tarda del dissabte 5 de gener per sortir de la presó de Lledoners i poder visitar el seu fill menor d'edat a l'hospital, on hi va anar per un fort cop al cap en caure a terra durant un vis-a-vis familiar amb el seu pare el mateix dia.

Sobre la base de l'article 161 4 del Reglament Penitenciari, el jutge va determinar que "no és aquest Jutjat d'Instrucció (en funcions de Guàrdia al Partit Judicial de Manresa, al terme del qual correspon el Centre Penitenciari de Lledoners), sinó del Tribunal Suprem, el competent per autoritzar o denegar l'autorització sol·licitada".

Però va recordar que "en tot cas, el Centre Penitenciari disposa també del procediment previst en el núm. 4 de l'art. 161, sobre el qual aquest Jutjat tampoc no pot pronunciar-se, en tractar-se d'una decisió governativa".

La norma citada pel jutge estableix que "en els supòsits d'urgència, el permís extraordinari podrà ser autoritzat pel Director de l'Establiment, prèvia consulta al Centre Directiu si li pertoqués, i sense perjudici de comunicar a la Junta de Tractament l'autorització concedida".