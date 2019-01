Sánchez promet més finançament i ERC i PDeCAT s'apropen per avalar els comptes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va alertar ahir que hi hauria una «crisi de Govern» si ERC o el PDeCAT es desmarquessin de la postura consensuada amb la Generalitat a l'hora de votar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), però va dubtar que això pugui arribar a succeir.

«Hi hauria realment una crisi de govern, però crec que tant ERC com el PDeCAT han deixat clars els seus posicionaments, de la qual cosa me n'alegro», va apuntar Torra, que va insistir a reclamar al president del Govern, Pedro Sánchez, que ofereixi «una solució política» perquè Catalunya exerceixi el dret a l'autodeterminació.

El president català va fer aquesta reflexió en el marc d'un col·loqui organitzat pel digital Vilaweb, moderat pel director d'aquest mitjà, Vicent Partal, en què Torra va contestar una trentena de preguntes dels subscriptors del mitjà seleccionades entre més de 300.

Torra va emplaçar Sánchez que aprofiti la presentació dels comptes estatals divendres que ve, dia 11, per explicar quina és la seva proposta per a Catalunya: «Llavors podríem valorar si entrem en la negociació dels pressupostos».



Debat obert

Per la seva part, el PDeCAT i ERC mantenen obert el debat sobre si votar o no a favor de la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) malgrat l'avís de Torra.

Si fa uns dies va ser el diputat del PDeCAT al Congrés Ferran Bel qui es va mostrar partidari d'almenys donar suport a tramitar els comptes, ahir es va manifestar en la mateixa línia un altre dirigent del PDeCAT, l'alcalde de Gironella David Font.

En un article en el mitjà digital El Món recollit per Europa Press, va exposar que rebutjar els comptes seria deixar fora de combat ja d'entrada el Govern central, una opció que ell considera vàlida, però «no encertada».

Va afegir que permetre la tramitació dels comptes no significa defensar-los en la votació final, i donaria més temps de negociació a la Generalitat amb l'Estat, com per exemple en la de les 21 demandes que Torra va traslladar a Sánchez en la seva reunió del desembre.

D'altra banda, el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà va manifestar que ERC no ha pres cap decisió, i va recordar que l'Executiva del partit es reunirà aquest divendres (la qual cosa coincidirà amb la reunió del Consell de Ministres en la qual s'abordaran els PGE).



La proposta de Sánchez

Paral·lelament, el president del Govern, Pedro Sánchez, es comprometrà a complir amb les inversions en infraestructures previstes a la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya, van informar fonts socialistes a Europa Press.

Sánchez vol donar compliment a aquesta disposició de l'Estatut, que preveu que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'equipari a la participació relativa del PIB de Catalunya amb relació al PIB de l'Estat per a un període de set anys.

El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà avui a les 12.30 hores a Waterloo (Bèlgica) amb l'expresident Carles Puigdemont, i ho farà en ple debat de l'independentisme sobre si donar suport o no a la tramitació dels pressupostos.

La reunió també es produeix després que Torra assegurés també aquest dimecres que continua mantenint com a objectiu d'aquesta legislatura que Puigdemont sigui investit en el càrrec de president de la Generalitat, la qual cosa a ell li suposaria deixar-lo.

Paral·lelament, l'Executiva d'ERC es reunirà avui a les 11 hores a Ginebra (Suïssa) perquè pugui estar present la secretària general del partit, Marta Rovira, que resideix en aquest país des de març de l'any passat. Allà previsiblement es tractaran també temes com el dels pressupostos.