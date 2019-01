El Suprem demana a Interior el trasllat dels presos sobiranistes a Madrid a finals de gener

El president del tribunal que jutjarà el procés independentista a Catalunya, Manuel Marchena, ha remès un ofici al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el qual sol·licita que els nou acusats en aquest procediment que es troben a diverses presons catalanes siguin traslladats abans de la darrera setmana de gener per garantir la seva presència en el judici, que encara no té data.

Assenyala de la mateixa manera que per al trasllat (no especifica els centres penitenciaris, encara que previsiblement hauran de situar-se a Madrid) es tindran en compte dos articles diferents de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) que parlen de presència «immediata» a la ciutat on ha de celebrar-se el judici una vegada s'hagi fixat el dia i amb una antelació mínima de trenta dies sobre aquesta data.

La missiva, adreçada directament al ministre, es refereix als nou acusats en presó preventiva que esperen el judici en centres penitenciaris catalans des de principis del passat mes de juliol: l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Joaquim Forn; el líder de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart (empresonats a la presó de Lledoners), l'exconsellera Dolors Bassa -ingressada a la de Puig de les Basses, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (que compleix presó preventiva a Mas d'Enric).



Judici oral

Marchena, president de la Sala Penal del Suprem, informa al titular d'Interior que ja ha estat declarat obert el judici oral i s'han formulat les conclusions provisionals del Ministeri Fiscal, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular.

Afegeix que durant els propers dies vencerà el termini per a la presentació dels escrits de defensa, als quals seguiran la declaració de pertinència de les proves proposades i l'assenyalament de la data per a l'inici de les sessions del judici oral.

Diu també que l'article 664 de la LECrim estableix que, una vegada s'ha assenyalat el dia per a l'inici de les sessions del judici oral, el tribunal disposarà que els processats que es trobin presos siguin «immediatament» conduïts a la presó de la població on hagi de continuar-se el judici. Un altre article d'aquesta llei, el 33 del Reglament Penitenciari, substitueix la imminència per una «antelació mínima de trenta dies».



Celeritat dels articles

La Sala entén que ni la celeritat que imposa el primer dels articles ni la fixació reglamentària del termini mínim d'un mes per tenir la presència dels processats presos poden ser concebudes com a exigències temporals «en detriment de la seguretat que ha de presidir el trasllat dels presos, del seu dret al fet que aquest trasllat es verifiqui en condicions que respectin la seva dignitat i del dret de tot acusat a un procés sense dilacions indegudes».

Per tots aquests motius, i tenint en compte tots dos preceptes, el magistrat insta Grande-Marlaska que «prengui les decisions que resultin indispensables per garantir la presència dels processats presos a la disposició d'aquesta Sala la darrera setmana d'aquest mes de gener».