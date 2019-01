El Suprem estudiarà si la sortida de Rull de la presó sense avisar va ser irregular

El Tribunal Suprem estudiarà si el permís extraordinari d'urgència concedit, sense avisar prèviament l'alt tribunal, a l'exconseller Josep Rull per veure el seu fill hospitalitzat va ser irregular i, en el seu cas, determinar si existeixen indicis de delicte en aquesta actuació.

Fonts jurídiques han informat a Efe que la Sala que enjudiciarà els fets es reunirà pròximament per estudiar aquesta qüestió i deliberar sobre ella i, en el cas d'apreciar que s'ha pogut cometre algun delicte, ho enviaran a la Fiscalia per a què informi al respecte.

Rull, en presó preventiva a la presó de Lledoners (Bages), va sortir dissabte passat 5 de gener del centre penitenciari després d'obtenir un permís extraordinari d'urgència per visitar el seu fill petit a l'hospital.

Una sortida concedida per la direcció del centre penitenciari -sobre el qual té competència la Generalitat- de la qual no es va informar prèviament el Suprem, que és l'òrgan judicial competent per decidir sobre els permisos dels acusats en el procés.

L'alt tribunal només va tenir coneixement de la concessió d'aquest permís a posteriori quan va rebre una comunicació de la presó de Lledoners, en la qual no es va adjuntar cap documentació mèdica del menor que justifiqués la sortida, afegeixen les fonts.

Consultat pels serveis penitenciaris, el jutjat de guàrdia de Manresa va dictar una resolució a les 17.00 hores de dissabte en la qual recordava que el reglament penitenciari preveu la concessió de permisos extraordinaris d'urgència per part de l'administració competent, han informat a Efe fonts penitenciàries.

L'article 161.4 del reglament faculta el director general a autoritzar un permís extraordinari per a casos d'urgència.

Amb prou feines uns minuts després, a les 17.18 hores, l'exconseller català va sortir amb el permís extraordinari i va ser traslladat sota custòdia policial a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per visitar el seu fill, que la vigília de Reis, i durant un vis a vis familiar, va caure i va patir una forta commoció al cap, cosa que li va produir una pèrdua de coneixement.

Els serveis mèdics van haver d'evacuar-lo d'urgència i en ambulància fins a aquest hospital, on va passar unes hores desorientat, sense reconèixer els seus familiars, encara que, finalment, els facultatius li van donar l'alta i va poder passar la nit de Reis a casa.

Després de visitar el seu fill, Rull -per a qui la Fiscalia demana 16 anys per un delicte de rebel·lió agreujada amb malversació- va tornar a la presó a les 19.20 hores, és a dir, dues hores després de la seva sortida.

El Suprem no ha accedit a cap de les múltiples peticions de llibertat ni permisos sol·licitades per l'exconseller català. Tampoc va concedir sortir de manera extraordinària per Nadal, una resolució dictada després que es passés el termini de sortida sol·licitat per Rull i altres presos.