VÍDEO | Així va ser la mà amb què un català va guanyar 5,1 milions de dòlars al pòquer

El puigreigenc Ramon Colillas va fer història aquest divendres a la matinada en guanyar més de cinc milions de dòlars en un dels torneigs de pòquer més prestigiosos del món. Aquesta espectacular xifra és el premi més gran que ha aconseguit mai un jugador de pòquer nacional en tota la història.



El berguedà va vèncer el Pokerstars Players Championship (PSPC) celebrat a l'Atlantis Resort de les Bahames i es va embutxacar exactament 5,1 milions de dòlars (uns quatre milions i mig d'euros) després de superar els 1.039 jugadors participants. Colillas, de 30 anys i natural de Puig-reig, va estudiar INEFC i exercia com a preparador físic fins que va decidir dedicar-se professionalment al món del pòquer.



El jugador berguedà, conegut en el món del pòquer com a Mr. Boxes, va realitzar un torneig espectacular, sempre situat en les posicions més altes. A la taula final de vuit participants hi va entrar com a cinquè en fitxes. El seu rendiment va anar sempre en tendència ascendent i a la gran final es va trobar amb el jugador francès Julian Martini. Tot i començar amb la meitat de fitxes, Colillas va arrasar i va guanyar-lo amb una autoritat gairebé insultant.



Amb la tranquil·litat per bandera, el de Puig-reig es va proclamar vencedor i ha inscrit el seu nom amb lletres d'or en la història d'aquest joc: «Molts jugadors diuen que aquest és el torneig més important de la història. Estic molt emocionat i amb ganes de celebrar-ho amb els meus», va assegurar el berguedà després de concloure la partida final del campionat.



L'any 2018 de Ramon Colillas l'ha convertit en un referent de les taules de pòquer nacionals. Es va proclamar guanyador del Campionat d'Espanya de Pòquer 2018 i també del Campionat Nacional de Pòquer 2018, els dos trofeus més prestigiosos de l'estat. Mai abans ningú havia aconseguit aquest doblet. Gràcies a la victòria a la classificació general del CEP, el berguedà va aconseguir el Platinum Pass a Bahames, és a dir, la inscripció pagada per participar en el torneig que finalment ha guanyat.



Tot seguit, el vídeo amb la mà final del torneig guanyat per Ramón Colillas:





We have a champion! #PlatinumPass winner Ramon Colillas is the #PSPC champion, winning $5.1M! pic.twitter.com/C5w52JZCxs — PokerStars LIVE (@PokerStarsLIVE) January 11, 2019