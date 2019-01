El cessament de Laura Rosel es va decidir fa un any

La flamarada independentista s'ha excitat amb l'acomiadament de Laura Rosel, presentadora fins ara del programa FAQS de TV3. S'ha especulat amb tota classe de rumors polítics i s'ha parlat de censura. Però la decisió no ha estat ideològica ni política, sinó estrictament periodística. El programa el produeix El Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente.

L'home fort de la casa és Agustí Esteve. De seguida que Rosel assumí la presentació del Preguntes Freqüents, a principis de l'any passat, Esteve considerà que s'havia equivocat de perfil en tant que volia una presentadora que aportés pes específic al programa i no que fos aquest simple amplificador del discurs processista en què Rosel immediatament es convertí.

Encara no es va haver acabat el mes de febrer que comunicà al director de TV3, Vicent Sanchis, la seva voluntat de buscar una altra conductora.

Tot i que El Terrat produeix el programa, i defensa per tant els seus plantejaments, les decisions més importants no les pren de forma unilateral i Sanchis, tot i que entengué els arguments d'Esteve, li feu veure que una substitució tan abrupta crearia estranyesa i acordaren deixar passar un temps, que al final ha estat un any.

Per tant, no molestaven les idees de Rosel sinó que es pensava que restava credibilitat al programa la distància que hi establia. En contra del que el director del programa, Tian Riba, ha piulat a Twiitter, assegurant que Rosel no s'esperava el canvi, la presentadora feia mesos que estava més que advertida. Sabia que no va ser la primera opció de la productora i sabia que ni El Terrat ni TV3 acabaven d'estar satisfets amb el seu registre.



Més enllà del periodisme



A banda de la descomptada excitació processista, que a tot arreu hi veu conspiracions, hi ha circumstàncies extraperiodístiques que han enrarit aquesta substitució. La primera és que a Rosel, pel seu discurs i per la relació que durant alguns mesos de 2018 mantingué amb Joan Maria Piqué, excap de premsa d'Artur Mas i assessor ara de Quim Torra i de Carles Puigdemont des del Departament de Presidència de la Generalitat, se la considera propera a Junts per Catalunya.

La seva amistat especial amb Tian Riba, conegut ariet d'aquest partit -com ho fou d'Esquerra quan governà el tripartit-, i que hagi sortit a defensar-la fent-se el vidu, com si ell no fos i continués essent el director del programa, ha reforçat aquesta sensació dramàtica.

I a més a més, la seva substituta, Cristina Puig, té una història també carregada d'intensitats afectives que ha afegit encara més confusió a l'escena.

Fa temps que la incorporació de Puig als mitjans de la Generalitat és una obsessió del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, proper a Esquerra Republicana i que serà el proper president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gordillo intentà introduir-la fa dos anys, l'estiu de 2017: tirà pel dret i la presentà com el nou fitxatge de Catalunya Ràdio, però el llavors president de «la Corpo», Brauli Duart, demostrà el seu poder desfent sense contemplacions el ja anunciat fitxatge. Tots els intents -no pas pocs- del director de Catalunya Ràdio per col·locar Puig fracassaren sistemàticament, i encara que pugui semblar-ho, la decisió d'El Terrat de posar-la al capdavant del FAQS no ha tingut res a veure amb aquesta insistència, fins al punt que quan es va fer públic el canvi, tant Gordillo com Esquerra van escriure-li sorpresos Whattsapps a Vicent Sanchis negant que hi haguessin tingut res a veure.

El Terrat considera que Cristina Puig té més entitat, personalitat i criteri que Rosel i el director de TV3 ha beneït finalment el canvi. Puig debutarà aquesta nit entrevistant Josep Bou, el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona.



Pilar Rahola

La propera foguera de la flamarada processista cremarà aviat, quan TV3 comuniqui a Pilar Rahola que la seva presència veneçolana a la cadena ha de quedar en setmanal.

La reducció es durà a terme quan sigui nomenat el nou govern de la Corporació. Aquesta vegada, ni les grolleres pressions de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas -que és qui va trucar a la televisió pública per exigir que la contractessin quan el programa de Josep Cuní a 8tv va acabar-se- li serviran per salvar-se.