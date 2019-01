L'alcaldessa de Vic haurà de declarar pel «megàfon sobiranista»

El jutjat d'instrucció número 3 de Vic va citar a declarar el pròxim 25 de febrer l'alcaldessa d'aquest municipi, Anna Erra, pels missatges independentistes que es van difondre l'estiu passat durant setmanes a través de la megafonia del consistori. Aquest jutjat va obrir diligències contra l'alcaldessa, del PDeCAT, per un presumpte delicte de prevaricació i malversació, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons va avançar aihr el diari El 9 nou, el titular del jutjat número 3 de Vic, Josep Mateu, va admetre a tràmit una querella presentada per un advocat asturià, que va presentar una denúncia en considerar que la difusió dels missatges independentistes des de la megafonia municipal podia constituir un delicte d'odi, a més de prevaricació i malversació. L'estiu passat, l'Ajuntament de Vic, governat pel PDeCAT, va emetre durant setmanes per megafonia un missatge de suport als polítics presos.