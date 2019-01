Cordó dels Mossos a Sitges per protegir de les protestes a la carpa de Vox

Els Mossos d'Esquadra van desplegar ahir un cordó policial a Sitges per protegir una carpa informativa muntada pel partit d'extrema dreta davant la protesta d'un centenar de persones. Entre les persones que protestaven hi havia un grup d'uns seixanta independentistes i antifeixistes, a més de veïns del municipi de Barcelona que volien mostrar el seu rebuig a l'acte de la formació de Santiago Abascal, segons informava ahir el diari El Mundo.

Mentre els manifestants els cridaven consignes com «Fora feixistes dels nostres barris», la desena de membres del partit que eren a la carpa se'ls dirigien –alguns amb actitud provocadora– recriminant-los l'actitud intransigent.

Al seu torn, la CUP va denunciar que l'Ajuntament de Sitges hagués permès que aquest partit muntés el seu estand informatiu als carrers de la ciutat del Garraf, a més de fer una crida de nou a establir un cordó policial per aïllar el partit. A més, la formació independentista va qüestionar la protecció policial que van rebre els membres del partit per part dels Mossos d'Esquadra.

«El feixisme de Vox protegit pels Mossos a Sitges. Això ho ha permès l'Ajuntament de Sitges», criticaven ahir des del perfil de la CUP de Sitges a Twitter.

Finalment, la carpa de Vox va ser retirada del carrer sense més incidents.

Segons assegurava l'edició digital d' El Mundo, la formació també va tenir problemes per fer un acte a Sant Cugat, on va anul·lar la instal·lació d'una carpa informativa, i va canviar la ubicació de l'acte que feia ahir a la tarda a la capital catalana.

Per la seva banda, la CUP va convocar una altra protesta als voltants del lloc on Vox preveia per la seva intervenció política, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.