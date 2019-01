Detenen dues persones per una agressió homòfoba a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades d'un delicte de lesions per un presumpte atac a un noi a l'estació de metro d'Urquinaona, a Barcelona. Segons la policia catalana, els fets van tenir lloc a les sis de la matinada de dissabte i van ser denunciats tant per la mateixa víctima com per l'Observatori contra l'Homofòbia, que va alertar que es tracta d'una «agressió homòfoba». El jove ha patit una lesió sota l'ull ili van haver de fer sis punts de sutura.

La víctima va detallar a través de les xarxes socials que els fets van passar quan es dirigia cap a la feina en metro. Un grup de quatre joves li va fer la guitza fins que va decidir canviar de lloc. Amb tot, l'assetjament va seguir i quan la víctima va preguntar què passava un dels suposats agressors li va contestar que li digués «d'home a home» i va afegir en to de mofa: «clar, com que tu no ets un home, ets un marica».

Davant d'això, l'agredit va demanar ajuda a través dels intèrfons del vagó, que no li van solucionar res. Poc després va baixar a l'estació d'Urquinaona, on els joves el van atacar per darrere, el van fer caure a terra i li van donar cops de peu quan pujava les escales. Va haver de ser evacuat al CAP de Ciutat Vella en ambulància.