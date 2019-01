Els Mossos d'Esquadra busquen uns lladres que van fer explotar ahir un caixer automàtic de la plaça Pomar de Badalona. Segons la policia catalana, diversos veïns van trucar al telèfon d'emergències 112 alertats pel gran soroll de l'esclat cap a les dues de la matinada. Quan els agents van arribar al lloc els assaltants ja havien fugit amb part dels diners que hi havia. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i per identificar i detenir els autors.