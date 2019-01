Detenen sis persones relacionades amb l'incendi amb tres morts a Badalona

La façana de l´edifici on es va produir l´incendi.

Els Mossos d'Esquadra van detenir sis persones acusades de manipular el quadre elèctric de l'habitatge on es va iniciar l'incendi que dissabte passat va causar tres morts i 29 ferits al barri de Sant Roc de Badalona. Els sis arrestats, quatre homes i dues dones que vivien de forma irregular al pis, estan acusats dels delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un delicte d'ocupació d'immobles.

La investigació dels Mossos d'Esquadra va determinar que la causa de l'incendi va ser una sobrecàrrega en la instal·lació elèctrica de la primera planta de l'edifici, on la llum estava punxada i els llogaters ocupaven el pis de forma irregular.

Dels sis detinguts, tots de nacionalitat romanesa, tres dels homes van ser posats dissabte a disposició judicial i el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars, mentre que les tres persones més que van ser detingudes van quedar en llibertat pendents de ser citades a declarar davant del jutge.

L'incendi es va originar cap a les nou del matí del 5 de gener en un habitatge de la planta baixa de l'edifici de deu plantes situat al número 244 l'Avinguda Marqués de Montroig de Badalona, on van morir tres persones per inhalació de fum i van quedar ferides o intoxicades 29 més, cinc de les quals en estat greu.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona es van encarregar de la investigació per determinar les causes de l'incendi i van concloure que l'origen del foc va ser elèctric i que es va iniciar al quadre elèctric del pis primer segona de l'immoble com a conseqüència d'una sobrecàrrega.

També van comprovar que del quadre havien estat manipulats els elements de protecció i control de potència, el que va provocar un important sobreescalfament de la xarxa.

Davant aquests fets, entre divendres i dissabte la policia catalana va detenir els sis ocupants del pis, quatre homes i dues dones, com a presumptes autors dels delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un delicte d'ocupació d'immobles.

Fonts dels Mossos d'Esquadra van assenyalar que la investigació encara continua oberta. Els ferits que segueixen hospitalitzats a l'Hospital Vall d'Hebron evolucionen favorablement.

Unes 500 persones es van manifestar dissabte al vespre pel centre de Badalona amb el lema «La pobresa mata», després de la mort de tres persones en l'incendi originat per una sobrecàrrega elèctrica en un pis que tenia la llum punxada.