La policia requisa 4.100 articles als manters a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar dissabte a la tarda els venedors de «top manta» que es trobaven a plaça Catalunya de Barcelona i, encara que no estava planejat, el dispositiu va baixar al bescanviador de Metro i Rodalies d'aquesta mateixa plaça per realitzar el desallotjament.

Es va tractar d'una operació de la Guàrdia Urbana, que va haver de descendir al bescanviador cap a on es van dirigir els venedors ambulants, encara que en aquesta ocasió no van comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra, responsables d'aquest espai. A més, el dispositiu d'agents va requisar uns 4.100 articles en aquesta operació i no es van produir detencions. Durant el desplegament, un dels agents va resultar ferit lleu quan intentava retirar una de les mantes.

Els agents ja van realitzar un dispositiu similar dijous i dimarts, i aquest últim va acabar amb 915 objectes intervinguts i 21 denúncies interposades per venda ambulant sense autorització. Renfe va advertir al novembre del perill per a la seguretat que suposava l'ocupació dels vestíbuls i passadissos del bescanviador.