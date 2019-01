Pressupostos de l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reiterar el seu no als pressupostos espanyols sempre que Madrid no accepti un referèndum d'autodeterminació. En declaracions a l'agència nord-americana de notícies Associated Press, Torra va explicar que els partits independentistes «ja han deixat clar que votaran en contra dels pressupostos perquè no hi ha hagut cap moviment per part del govern espanyol en relació amb el que demanem». El cap del Govern va recordar que el «xec en blanc» per a Pedro Sánchez era només per aprovar la moció de censura i formar govern, però descarta seguir donant-li suport perquè «no ha avançat ni un mil·límetre» pel que fa a l'autodeterminació de Catalunya.

En aquest sentit, la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, va qualificar d'«engrunes» per a Catalunya els Pressupostos Generals de l'Estat i va dir «no als pressupostos i no a la tramitació mentre no hi hagi una resposta política». Nogueras va assenyalar que el seu partit «no pot regalar els seus vots mentre no hi hagi una resposta política a un conflicte polític». «No comprem el marc mental que es vol instal·lar en què si no aprovem els pressupostos ve el llop en forma d'ultradreta», va afegir.

Per part seva, Pedro Sánchez, que va participar en el Fòrum Evolució de Burgos en la presentació de la candidatura de Luis Tudanca a la presidència de la Junta de Castella i Lleó, va assegurar que després dels governs de Mariano Rajoy d'«injustícia social», els espanyols no entendrien que PP i Cs votin en contra dels comptes i per aquest motiu els va demanar que s'abstinguin o votin a favor.

«Espanya demana els pressupostos socials que ha aprovat el Govern», va asseverar el cap de l'Executiu, abans d'explicar que els comptes se sustenten en una modernització de l'economia, que abasti la reindustrialització i no deslocalització, una aposta decidida per la formació i l'educació i la recuperació de la inversió en R+d+i, amb l'objectiu que l'ocupació que es creï sigui de més qualitat.

Paral·lelament, el líder del PP, Pablo Casado, va carregar durament contra Sánchez, a qui va qualificar de «mentider» per dir ara que vol seguir al Palau de la Moncloa fins a l'any 2020, quan, segons el seu parer, es va comprometre a convocar eleccions poc després de la moció de censura. És més, va criticar que busqui el suport dels independentistes per donar suport als pressupostos, optant per «vendre Espanya» als seus socis.

A la presentació dels candidats del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida, Casado va afirmar que «l'aliança de 'batasunos', podemites i independentistes ha regalat el govern i el seu lloguer a un irresponsable que un cop més pactant un pressupost decideix vendre Espanya per romandre en el poder unes setmanes o uns mesos més».

El senador del PNB Jokin Bildarratz va afirmar que des de la formació jeltzale s'anima els partits sobiranistes catalans a donar suport als pressupostos, ja que «l'alternativa» que s'ha «consolidat a Andalusia amb PP, Cs i Vox no ens agrada». Després d'assenyalar que el PNB ha mostrat «una actitud positiva» cap a la recerca d'un acord que els permeti donar suport als comptes, va advertir que Podem ha mostrat aquests dies «desavinences» amb el PSOE que caldrà veure «com es canalitzen».

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar a ERC i al PDeCAT que siguin «responsables» i tinguin «mirada llarga» per aprovar els pressupostos. Colau va defensar que són els comptes públics «més socials de la història» i va instar les forces independentistes a pensar «en el que està en joc» després de «molts anys de retallades».