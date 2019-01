El Jutjat Penal 2 de Vilanova i la Geltrú ha condemnat un usuari de Facebook a un any de presó i una multa de 2.160 euros per abocar insults islamòfobs a la xarxa social. Segons la sentència, el 19 de juny del 2016, l'acusat va publicar a Facebook el missatge dirigit al denunciant: «Mira, mira les disculpes que et demano. Perdona per no enviar-te al teu país en pastera, no amb braçals, a veure si t'ofegues moro».