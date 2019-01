Detenen 11 persones vinculades amb la gestió de les clíniques iDental

La Policia Nacional ha detingut 11 persones vinculades amb la gestió de les clíniques iDental, amb detencions i registres a Girona, Madrid, Alacant, Múrcia i Granada. Els detinguts aconseguien captar fons d'inversors internacionals i entitats de crèdit espanyoles per comprar empreses en problemes simulant interès per reflotar-les. En canvi, el que feien era descapitalitzar-les i desviar els diners a altres societats, estafant inversors, treballadors, proveïdors i clients. Aquesta forma d'actuar s'ha repetit en almenys vuit societats de diversos sectors econòmics, amb un frau que podria superar els 60 MEUR. En alguns casos es comptava amb la connivència dels empleats de les entitats que els concedien els crèdits.

L'operació, dirigida pel jutjat central d'instrucció número 5, ha descobert fets vinculats als últims administradors d'iDental. Els detinguts van crear una estructura que tenia com a objectiu aparent invertir en negocis i empreses de diferents sectors econòmics i ciutats espanyoles per solucionar els problemes econòmics que patien. En realitat simplement buscava l'enriquiment personal dels investigats amb els fons que aportaven diferents inversors. Utilitzaven testaferros, societats pantalla i comptes pont per descapitalitzar les empreses i ocultar el destí final dels recursos estafats.En el cas d'iDental, s'aconseguien els fons enganyant els pacients, que contractaven préstecs per finançar els tractaments amb suposats descomptes, que podien arribar al 80% d'un pressupost inflat gràcies a subvencions falses d'organismes públics. Els detinguts pretenien aconseguir la major quantitat possible de diners en efectiu sense importar el mètode i sabent que no es completaria el tractament i que la qualitat del material odontològic era molt deficient i de caràcter provisional.Amb la col·laboració de les autoritats britàniques, un dels fundadors del grup empresarial va ser detingut al Regne Unit, on estaria planejant obrir noves clíniques. S'investiga els detinguts per administració fraudulenta, pertinença a organització criminal, estafa continuada, apropiació indeguda, alçament de bens, falsedat documental i blanqueig de capitals. No es descarten més detencions.