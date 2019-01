Un jutjat dona la raó a una guarderia que va negar la matrícula a un nen no vacunat

Una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona dona suport a la decisió d'un ajuntament de la comarca del Maresme que es va negar a matricular a la guarderia municipal un nen que no estava vacunat.

Tot va començar quan, el passat 31 de maig, la família del menor va interposar una denúncia a l'ajuntament de la localitat del Maresme en negar la matrícula a la guarderia municipal al seu fill per no estar vacunat. En la demanda, els pares apel·laven al dret de llibertat ideològica argumentant que s'havia de respectar mitjançant la neutralitat de les decisions de l'Administració en matèria de religions, credos i creences, i entenent que l'«opinió de la majoria no sempre havia de prevaler», segons l'advocat Dídac Coll, defensor de l'ajuntament (que no ha revelat el poble).

La sala 16 d'aquest jutjat va emetre el passat 8 de gener una sentència en la qual conclou que els pares del menor, no vacunant-lo, «pretenen que els nens matriculats a la guarderia assumeixin el risc d'una decisió unilateral i no fomentada en l'evidència consensuada per la comunitat científica nacional i internacional».

La magistrada titular del jutjat, Laura Mestres Estruch, va sentenciar que «no existeix indici de vulneració de llibertat ideològica» atès que a la família «no se l'ha obligat en cap moment a vacunar al seu fill, el que sí que és obligatori amb el règim sancionador propi en països del nostre entorn democràtic». La sentència és contundent davant les persones que s'oposen a la vacunació: «una opció minoritària que pretén sobreposar-se al dret a la salut de la resta de nens i les seves famílies». La magistrada també critica que els pares que decideixen no vacunar ho fan «unilateralment i que les seves conseqüències i riscos són assimilats per la resta de la població», atès que «sotmeten la resta dels nens a un risc que pot comportar catastròfiques conseqüències com la pèrdua de la vida».

Precisament, aquest argument va ser un dels aportats per l'advocat Dídac Coll, que va prendre com a base científica les tesis defensades pel cap de pediatria de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Carlos Rodrigo Gonzalo de Llíria, que va explicar que la guarderia «és un lloc de risc on es poden contraure determinades infeccions pròpies de la condició dels nens, que són molt petits i estan en procés de vacunació, pel que són més vulnerables».

Per la seva banda, la família va defensar que la normativa del centre sol·licitava la presentació de la cartilla vacunal, sense precisar que havia d'estar al dia.

Al respecte, la sentència recull que el carnet de vacunacions presentat «estava en blanc», la qual cosa «suposa una reducció a l'absurd del sentit de la norma, del seu esperit i lògica» i «no certifica res».