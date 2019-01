Els alcaldes de Verges i Celrà denuncien que la Policia Nacional els ha volgut "escarmentar"

Els alcaldes de Verges i Celrà han sortit en llibertat a l'espera que el jutjat que instrueix el cas pel tall de les vies de l'AVE a Girona en l'aniversari de l'1-O els citi a declarar.

Ignasi Sabater i Dani Cornellà (CUP) han denunciat que els agents de la Policia Nacional els han detingut a primera hora del matí en el marc d'un nou operatiu que busca "escarmentar" les cares visibles de l'independentisme.

Per això, han fet una crida a no cedir a l'estratègia de la "por" i fan una crida a la "mobilització permanent" de cares al judici al procés. Sabater ha sortit en llibertat a la una de la tarda i Cornellà ho ha fet una hora després.

Després de sortir en llibertat a l'espera que el jutjat els citi a declarar, els alcaldes han denunciat que l'operatiu és una mostra més de la "persecució política contra l'independentisme" i sostenen que els agents han volgut "escarmentar" les cares visibles del sobiranisme a la demarcació. "Hi ha hagut onze persones detingudes per la seva possible participació en actes democràtics i legítims en defensa dels presos i dels resultats de l'1-O", ha afirmat Dani Cornellà.

La primera detinguda ha sortit en llibertat a un quart d'una i, a partir d'aquest moment, han anat abandonat la comissaria de la Policia Nacional d'un en un fins que tots han quedat en llibertat cap a tres quarts de tres de la tarda. Davant la comissaria, hi ha hagut una concentració que ha arribat a aplegar 200 persones per donar suport als arrestats i exigir el seu alliberament.

Ignasi Sabater ha estat en tercer detingut que ha sortit en llibertat. "Avui al matí ens han vingut a visitar a les nostres cases per detenir-nos, forma part d'una altra macrocausa per fer-nos por com ja ens tenen acostumats", ha criticat en declaracions als mitjans. L'alcalde de Verges ha explicat que sortia des casa a primera hora per anar a treballar quan l'han abordat uns agents de paisà.

"Al principi m'he espantat perquè a Verges els dimarts a la nit rebem visites de l'extrema dreta i, de cop i volta i a les fosques, m'he trobat amb dues persones em venien a detenir", ha explicat. Sabater detalla que ha demanat als agents que deixessin que avisés la seva família però li han negat. En aquest moment hi ha hagut un "intercanvi d'impressions" fins que finalment els Mossos han anat fins allà i la Policia Nacional se l'ha endut detingut fins a Girona. L'alcalde ha sortit de la comissaria amb una mà embenada. Ha hagut de rebre assistència mèdica per les ferides que li han causat les manilles.

Cap dels arrestats, assistits pels advocats Benet Salellas i Montserrat Vinyets, han declarat davant la policia estatal. Tot i això, l'alcalde de Verges ha explicat a la sortida que l'1-O passat no va participar en la mobilització que va tallar les vies de l'estació de l'AVE a Girona. "Jo aquell dia estava treballant tranquil·lament al meu institut", ha explicat Sabater, que és professor.

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha sortit en llibertat a les dues de la tarda. En el seu cas, sortia de casa per anar a buscar el cotxe per trobar-se amb l'advocat Benet Salellas després de saber que havien detingut Sabater. "M'han detingut allà, a la plaça de l'església", ha dit.

Cornellà ha subratllat que ha anat participat en la "majoria de mobilitzacions que hi ha hagut al país en defensa dels drets civils i nacionals", sense precisar si va formar part en la de l'aniversari de l'1-O. "No tenim per què amagar-nos però avui algú entendrà per què la gent va encaputxada a les mobilitzacions", ha afegit. En el seu cas, no l'han emmanillat quan l'han detingut.



Mobilització permanent

Els dos alcaldes emmarquen l'operació policial en una estratègia per insuflar "por" al moviment independentista. "Coincideix en un moment en què creiem que ens hem de mobilitzar, organitzar, unir i cuidar-nos molt", ha dit Sabater que creu que el que busca la policia és intentar que es quedin "a casa". "Ells volen que ens quedem a casa però fem una crida a recuperar l'esperit de l'1-O i del 3-O des del primer dia de judici", ha afegit.

Dani Cornellà ha fet una crida a la "mobilització permanent fins a aconseguir la República". A més, els alcaldes també creuen que tampoc és casual que aquestes detencions es facin a pocs mesos de les municipals, amb l'objectiu d'intentar dissuadir-los de seguir a la primera línia política.



Detencions policials

El jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una causa –d'entrada amb autor desconegut- pel tall de les vies durant l'aniversari de l'1-O. En paral·lel, Adif va interposar una denúncia i és arran d'això que la Policia Nacional va engegar una investigació. El TSJC ha confirmat que hi ha la investigació judicial oberta però que el jutjat no ha ordenat cap detenció. Són, per tant, detencions policials.