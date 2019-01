Calvo diu que els pressupostos no es negocien a Bèlgica

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va manifestar ahir que «a Waterloo no s'hi ha de negociar res», que la negociació dels pressupostos, que afecta «tota Espanya», no està vinculada a «cap altre tipus de qüestió política». Calvo es va pronunciar així al ser preguntada sobre si les forces independentistes van posar alguna condició per donar-los-hi suport. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va expressar que creu que no s'estan donant les condicions idònies per permetre «ni l'aprovació ni la tramitació» dels pressupostos després d'una reunió amb el PDeCAT. Puigdemont va mostrar, però, la seva voluntat de negociar fins a última hora, sempre que el govern de Pedro Sánchez compleixi una sèrie de pautes i consideracions.

La vicepresidenta va dir que, en qualsevol cas, els partits independentistes «es posicionen cada dia» amb les seves propostes, la negociació de les quals passa pel Govern de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per la seguretat jurídica, va emfatitzar. «D'aquí no en pot sortir ningú», va afirmar, malgrat que ha admès que la situació a Catalunya requereix «respostes polítiques i no l'abandó de la política com va deixar en herència el PP».

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va fer una crida als partits sobiranistes perquè s'avinguin a negociar els pressupostos i no ajudin el PP i Ciutadans a complir «el seu objectiu de castigar i fer caure el Govern de Pedro Sánchez». En una roda de premsa a Girona per exposar les claus del projecte pressupostari, Cunillera va destacar que els comptes suposen una millora per a Catalunya, amb una inversió de 2.261 milions d'euros, i va insistir en què el Govern «està disposat a dialogar i a aguantar tot allò que li puguin dir».

Davant la possibilitat que el PDeCAT i ERC presentin esmenes a la totalitat, Cunillera va dir que «cada grup s'organitza com creu més convenient i que pot utilitzar tots els mecanismes parlamentaris que té al seu abast». No obstant, creu que PDeCAT i ERC han de reflexionar sobre «si volen fer prosperar, juntament amb PP i Cs, uns pressupostos que son tan bons, justos i respectuosos amb tots els ciutadans».

Qui també va pressionar els dos grups independentistes va ser la portaveu del PSC, Eva Granados, que va instar-los a negociar els pressupostos del 2019 amb el Govern central «si no volen posar-se de banda del PP i Cs». «Han de decidir si volen blindar drets i llibertats o es posen de banda dels qui miren el passat i fan de la por» el seu projecte polític.