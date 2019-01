La generalitat demanarà una taula de negociació per tractar el «conflicte» català

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència espanyola, Elsa Artadi, proposaran aquest dijous a la vicepresidenta Carmen Calvo la creació d'una «taula de negociació» sobre el «conflicte» català, que la Generalitat vol que operi hi hagi o no hi hagi pressupostos estatals. Així ho va anunciar ahir Artadi en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern. El Govern va poder analitzar les xifres dels Pressupostos Generals de l'Estat, uns comptes als quals PDeCAT i ERC, almenys per ara, no preveuen donar suport, ni tan sols permetre la seva tramitació. «Ens agradaria poder tramitar-los perquè això voldria dir que es posa sobre la taula una solució política i que es respecten els drets dels catalans, però és evident que no estem aquí», per això «la probabilitat que es tramitin és molt baixa», va subratllar Artadi. En tot cas, va remarcar que «passi el que passi» amb els pressupostos això no significarà que, per part del Govern, s'abandoni la voluntat de «seguir negociant» amb l'Executiu de Sánchez.