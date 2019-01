Jutjaran una dona en admetre que era mentida l'agressió de la seva exparella

La Fiscalia ha portat al jutjat el cas d'una dona que, després d'una discusió en què aquest la va empènyer, va denunciar l'exparella per maltractaments i, al cap d'uns mesos, va enviar una nota de veu a l'acusat on admetia que s'ho havia inventat tot i que ell mai no l'havia pegat.

El dia del judici l'advocat de la defensa va aportar el document i la transcripció en la fase de les qüestions prèvies. Davant d'això i la falta d'indicis, la fiscal del Vendrell va retirar l'acusació. El Ministeri Públic, a més, deduirà testimoni contra la dona per un presumpte delicte de denúncia falsa.