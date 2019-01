Laura Borràs destitueix la seva cap de gabinet i la secretària general de Cultura

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha destituït la seva cap de gabinet, Montse Castellà, i la secretària general de la Conselleria de Cultura, Maria Dolors Portús, per "ajustaments" en el seu departament, han informat a Europa Press fonts de la Conselleria.

Aquests reajustaments en el departament miren de situar en tots dos càrrecs "persones que s'adaptin al ritme de treball de la consellera, a un treball eficaç i a màxim rendiment al costat de tot l'equip", han informat aquestes fonts.

Des del departament han assenyalat que és habitual que cada conseller faci "retocs" en el seu equip, uns retocs que es produeixen més de mig any després de la seva presa de possessió.



FRANCESC VILARÓ I MARIA ROSA PONS



El passat 24 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) va publicar la destitució de Portús, després de la qual es va nomenar Francesc Vilaró com a secretari general.

Després de les vacances de Nadal, el 7 de gener, el diari oficial va publicar la destitució de Montse Castellà com a cap del gabinet, sent reemplaçada per Maria Rosa Pons.