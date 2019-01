Open Arms recorre l'ordre de bloqueig al port de Barcelona

L'ONG Proactiva Open Arms va anunciar ahir el seu recurs a la resolució que, aquest dilluns, va suposar el bloqueig del seu vaixell al port de Barcelona i va criticar que Espanya segueixi una política dirigida a posar fi a les organitzacions que salven migrants al Mediterrani.

«Amb l'actuació del Govern espanyol, el que veiem és una dinàmica dirigida a fer desaparèixer totes les ONGs del Mediterrani central», va dir el cap de missió de Proactiva, Riccardo Gatti, en una compareixença davant la premsa estrangera a Roma.

Gatti va explicar que, després que Open Arms presentés el seu recurs a la decisió presa el dilluns per Capitania Marítima, el que ara busca és una interlocució amb el Govern d'Espanya per «intentar comprendre com es pot desbloquejar aquesta rara situació».

Ahir, diversos partits polítics van seguir manifestant-se contra la decisió de bloqueig del vaixell d'Open Arms que li impedeix sortir del port de Barcelona per seguir amb la seva tasca de salvament marítim.

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg va acusar el PSOE d'«incomplir el seu programa» en matèria d'acollida de refugiats, mentre que els senadors de Compromís van preguntar a l'executiu pels diferents «paràmetres a mesurar» d'aquest cas, en comparació amb l'acollida que es va fer del vaixell Aquarius al port de València el passat mes de juny, quan feia poc que Pedro Sánchez havia arriat a La Moncloa. Seguint amb el mateix exemple, Ciutadans va acusar el Govern de «falta de coherència» en política migratòria.